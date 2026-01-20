Подробицями Глущенко поділилась у проєкті "Тур зірками". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

До теми Ексучасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко оголосила про розлучення з чоловіком

Яна Глущенко розповіла, що вони з ексчоловіком гарно спілкуються та не ворогують. Акторка зазначила, що вони з продюсером Олегом Збаращуком прожили разом 9 років і вдячні одне одному за цей час.

Усе нормально. Я дуже радію, що у нас такі з ним стосунки після розлучення,

– зізналась Глущенко.

Жінка додала, що вони разом прийняли рішення про розлучення. Водночас Яна зазначила, що шлюб ще офіційно не розірвали. За словами акторки, Олег одразу заявив, що допомагатиме сину, зокрема фінансово.

Він гарний тато. Він багато часу проводить з Тамерланом,

– поділилась колишня учасниця "Дизель Шоу".

Глущенко також розповіла, що вони зі Збаращуком ще не поділили будинок і навіть не розмовляли про це. Там наразі мешкає акторка, а ексчоловік орендує житло поряд.

Може, і поділимо. Я за те, щоб було по-чесному – поділити,

– зазначила Глущенко.

Яна Глущенко у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Яни Глущенко та Олега Збаращука?