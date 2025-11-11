Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Глущенко. Актриса также опубликовала черно-белую фотографию со Збаращуком.
Яна Глущенко отметила, что решение о разводе они с мужем приняли вместе.
Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец двое взрослых друг друга услышали,
– добавила актриса.
Она поблагодарила Олега Збаращука за девять лет совместной жизни. По словам Глущенко, они многое прошли вместе, учились друг у друга, но пришло время двигаться дальше уже по отдельности.
У нас невероятный сын. Только в настоящей любви могут рождаться такие детки. Спасибо тебе за Тамусю. Мы уже не пара, но навсегда остаемся родителями. Как говорят: все хорошее в ребенке – от мамы, а не очень – от папы. Но это точно не наш случай. Он поровну взял у нас обоих всего,
– поделилась Яна.
Олег Збаращук также прокомментировал развод с женой на своей странице в инстаграме. Он поблагодарил Яну Глущенко за сына Тамерлана, "за любовь и откровенность". Продюсер подчеркнул, что у него остались только самые теплые воспоминания об их отношениях.
Мы искренне пытались уберечь нашу пару, но не получилось. Так бывает. Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты,
– подчеркнул Збаращук.
Экс-возлюбленные попросили принять их развод как факт и не задавать вопросов.
В браке Яны Глущенко и Олега Збаращука был кризис
В интервью Славе Демину, которое вышло в мае этого года, Яна Глущенко рассказывала, что они с Олегом Збарущуком один раз были на грани развода.
"Мы познакомились, сразу начали жить, сразу я забеременела, и у нас не было того периода, чтобы узнать друг друга больше. Учитывая то, что мы постоянно работали, мы почти не были вместе", – делилась актриса.
После ДТП, которое случилось с участниками "Дизель Шоу" 20 октября 2018 года, супруги уехали в Италию на месяц. Тогда Глущенко была "психологически сломана", ведь в аварии погибла ее коллега Марина Поплавская, поэтому актриса хотела, чтобы ее "оберегали", а муж иногда оставлял ее, из-за чего Яна обижалась.
"Мы очень сильно начали ссориться. Мы даже документы подали на развод. Я просто отдала ему свидетельство о браке и сказала: "Хорошо, разводимся". Почему мы сошлись обратно? Потому что я ему сказала: "Хорошо, уходи, я все сама смогу". Через дня три возвращается и говорит: "Вот люблю тебя, и все", я отвечаю: "Любишь? Вот давай дружно жить".