Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Глущенко. Актриса также опубликовала черно-белую фотографию со Збаращуком.

Яна Глущенко отметила, что решение о разводе они с мужем приняли вместе.

Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец двое взрослых друг друга услышали,

– добавила актриса.

Она поблагодарила Олега Збаращука за девять лет совместной жизни. По словам Глущенко, они многое прошли вместе, учились друг у друга, но пришло время двигаться дальше уже по отдельности.

У нас невероятный сын. Только в настоящей любви могут рождаться такие детки. Спасибо тебе за Тамусю. Мы уже не пара, но навсегда остаемся родителями. Как говорят: все хорошее в ребенке – от мамы, а не очень – от папы. Но это точно не наш случай. Он поровну взял у нас обоих всего,

– поделилась Яна.

Олег Збаращук также прокомментировал развод с женой на своей странице в инстаграме. Он поблагодарил Яну Глущенко за сына Тамерлана, "за любовь и откровенность". Продюсер подчеркнул, что у него остались только самые теплые воспоминания об их отношениях.

Мы искренне пытались уберечь нашу пару, но не получилось. Так бывает. Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты,

– подчеркнул Збаращук.

Экс-возлюбленные попросили принять их развод как факт и не задавать вопросов.

В браке Яны Глущенко и Олега Збаращука был кризис