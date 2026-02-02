Инна Тесленко сделала публичное заявление о разводе с Павлом Вышебабой на на своей странице в фейсбуке. И заявила, что новости о "завершении истории семьи Вышебабы" – не являются правдивыми. Поскольку ее имя снова упоминается в прессе, женщина решила ответить.

Развод с Павлом Вышебабой был неожиданным, чрезвычайно болезненным и вынужденным для меня. Никаких совместных решений, решение было с одной стороны. А потом приходит "извини, я не знала, что вы еще были женаты",

– написала Инна.

Тесленко сообщила, что Павел вроде бы ездил к собственной семье, но параллельно имел другие отношения. Им удалось сохранять близкие отношения, пока не стало известно о других женщинах.

"Об Анжелике я ничего не знала, как и не знала о первой женщине "А", которая появилась до того, как я вернулась из безопасного места в Украину ради мужа. А уже было поздно", – отметила экс-супруга военного.

По словам Инны Тесленко, после отношений с другими девушками Павел возвращался в семью и тем самым "давал надежду" через близость, подарки и цветы. Такая ситуация случилась в последний раз в конце декабря. А уже в январе стало известно об отношениях с Анжеликой.

Мы говорили об этом и я снова сказала, как это трудно слышать и я не понимаю, почему ты приходишь ко мне, обнимаешь, а потом куда-то бежишь. Но человек сразу выставил фото и это причинило боль, потому что начали писать в новостях и моя фамилия снова упоминалась, понеслись комментарии. Я не хочу быть в этой грязи,

– подытожила Инна.

Позиция Инны по разводу вызвала перепалку между ней и Павлом. Также женщина обратилась к Вышебабе и попросила приезжать к дочери чаще, чем раз в неделю отпуска.

Как Павел Вышебаба ответил бывшей жене?

На своей на своей странице в тредсе Павел Вышебаба публично ответил Инне. По его словам, они были откровенными друг перед другом и рассказывали о новых отношениях каждого. Поэтому когда у Павла появились серьезные отношения, он сообщил об этом бывшей жене.

Я рассказывал про Анжелику, а Инна мне про своего парня. Спокойно. По-взрослому. Как друзья. Так мне казалось. Но через две недели, когда мы обнародовали с Анжеликой наши отношения, Инна начала писать огорчения Анжелике, на мои же сообщения и звонки перестала отвечать, а потом вот написала – публично,

– говорит Павел Вышебаба.

Военный добавил, что не хочет выносить на публику то, что "на самом деле" произошло между ними, поэтому не будет комментировать ее версию развода.

