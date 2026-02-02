Інна Тесленко зробила публічну заяву щодо розлучення з Павлом Вишебабою на своїй сторінці у фейсбуці. Та заявила, що новини про "завершення історії сім'ї Вишебаби" – не є правдивими. Оскільки її ім'я знову згадується у пресі, жінка вирішила відповісти.

Розлучення з Павлом Вишебабою було неочікуваним, надзвичайно болючим та вимушеним для мене. Ніяких спільних рішень, рішення було з одного боку. А потім приходить "вибач, я не знала, що ви ще були одружені",

– написала Інна.

Тесленко повідомила, що Павло начебто їздив до власної сім'ї, але паралельно мав інші стосунки. Їм вдалось зберігати близькі відносини, допоки не стало відомо про інших жінок.

"Про Анжеліку я нічого не знала, як і не знала про першу жінку "А", яка з'явилась до того, як я повернулась з безпечного місця до України заради чоловіка. А вже було пізно", – зазначила ексдружина військового.

За словами Інни Тесленко, після стосунків з іншими дівчатами Павло повертався до сім'ї й тим самим "давав надію" через близькість, подарунки й квіти. Така ситуація трапилась востаннє наприкінці грудня. А вже в січні стало відомо про відносини з Анжелікою.

Ми говорили про це і я знову сказала, як це важко чути і я не розумію, чому ти приходиш до мене, обіймаєш, а потім кудись біжиш. Але людина одразу виставила фото і це завдало болю, тому що почали писати в новинах і моє прізвище знову згадувалось, понеслись коментарі. Я не хочу бути в цьому бруді,

– підсумувала Інна.

Позиція Інни щодо розлучення спричинила перепалку між нею й Павлом. Також жінка звернулась до Вишебаби й попросила приїжджати до доньки частіше, ніж раз у тиждень відпустки.

Як Павло Вишебаба відповів колишній дружині?

На своїй сторінці у тредсі Павло Вишебаба публічно відповів Інні. За його словами, вони були відвертими одне перед одним і розповідали про нові стосунки кожного. Тому коли у Павла з'явилися серйозні відносини, він повідомив про це колишній дружині.

Я розповідав про Анжеліку, а Інна мені про свого хлопця. Спокійно. По-дорослому. Як друзі. Так мені здавалось. Але через два тижні, коли ми оприлюднили з Анжелікою наші стосунки, Інна почала писати прикрості Анжеліці, на мої ж повідомлення й дзвінки перестала відповідати, а потім ось написала – публічно,

– каже Павло Вишебаба.

Військовий додав, що не хоче виносити на публіку те, що "насправді" сталося між ними, тому не коментуватиме її версію розлучення.

Що відомо про особисте життя Павла Вишебаби?