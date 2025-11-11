Экс-участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко объявила о разводе с мужем
- Яна Глущенко объявила о разводе с мужем Олегом Збаращуком после восьми лет брака.
- Решение о разводе было принято совместно, без ссор и измен, экс-влюбленные поблагодарили друг друга за годы, проведенные вместе.
Бывшая участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко сообщила, что разводится со своим мужем, продюсером Олегом Збаращуком. Они были вместе девять лет, восемь из которых – в браке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Глущенко. Актриса также опубликовала черно-белую фотографию со Збаращуком.
Яна Глущенко отметила, что решение о разводе они с мужем приняли вместе.
Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец двое взрослых друг друга услышали,
– добавила актриса.
Она поблагодарила Олега Збаращука за девять лет совместной жизни. По словам Глущенко, они многое прошли вместе, учились друг у друга, но пришло время двигаться дальше уже по отдельности.
У нас невероятный сын. Только в настоящей любви могут рождаться такие детки. Спасибо тебе за Тамусю. Мы уже не пара, но навсегда остаемся родителями. Как говорят: все хорошее в ребенке – от мамы, а не очень – от папы. Но это точно не наш случай. Он поровну взял у нас обоих всего,
– поделилась Яна.
Олег Збаращук также прокомментировал развод с женой на своей странице в инстаграме. Он поблагодарил Яну Глущенко за сына Тамерлана, "за любовь и откровенность". Продюсер подчеркнул, что у него остались только самые теплые воспоминания об их отношениях.
Мы искренне пытались уберечь нашу пару, но не получилось. Так бывает. Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты,
– подчеркнул Збаращук.
Экс-возлюбленные попросили принять их развод как факт и не задавать вопросов.
В браке Яны Глущенко и Олега Збаращука был кризис
В интервью Славе Демину, которое вышло в мае этого года, Яна Глущенко рассказывала, что они с Олегом Збарущуком один раз были на грани развода.
"Мы познакомились, сразу начали жить, сразу я забеременела, и у нас не было того периода, чтобы узнать друг друга больше. Учитывая то, что мы постоянно работали, мы почти не были вместе", – делилась актриса.
После ДТП, которое случилось с участниками "Дизель Шоу" 20 октября 2018 года, супруги уехали в Италию на месяц. Тогда Глущенко была "психологически сломана", ведь в аварии погибла ее коллега Марина Поплавская, поэтому актриса хотела, чтобы ее "оберегали", а муж иногда оставлял ее, из-за чего Яна обижалась.
"Мы очень сильно начали ссориться. Мы даже документы подали на развод. Я просто отдала ему свидетельство о браке и сказала: "Хорошо, разводимся". Почему мы сошлись обратно? Потому что я ему сказала: "Хорошо, уходи, я все сама смогу". Через дня три возвращается и говорит: "Вот люблю тебя, и все", я отвечаю: "Любишь? Вот давай дружно жить".