Блогерша оконфузилась заявлением о людях с протезами: Александр Терен отреагировал

Блогерша Яна Осипова возмутилась тем, что в инфопространстве все чаще появляются люди с протезами. Она, в частности, вспомнила новый фотопроект Playboy Ukraine "Красота со шрамом" и 13 сезон проекта "Холостяк" с Александром Тереном.

Ветеран, потерявший обе ноги на фронте, распространил соответствующее видео в сториз, пишет Show 24. Александр Терен возмутился "ценностями", которые блогерша транслирует на почти полумиллионную аудиторию.

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Яна Осипова заявила, что ее "тригерит история, когда пропагандируют протезы". На днях легендарный мужской журнал Playboy Ukraine презентовал спецвыпуск с фотопроектом "Красота со шрамом", для которого снялись женщины, получившие ранения и ампутации во время войны. Героинями стали военные и гражданские.

К тому же блогерша выразила свое недовольство тем, что главным героем 13 сезона реалити-шоу "Холостяк" выбрали ветерана, который потерял обе ноги на войне.

Меня очень сильно тригерит история, когда пропагандируют протезы и показывают, что это нормально – быть без руки, без ноги. Эти Playboy, которые выставляют украинских девушек без ног, и типа это круто, сексуально. Этот "Холостяк", который пришел и за него борются 25 женщин, а он там без ног,

– сказала Яна Осипова.

Блогерша поинтересовалась у своих подписчиков, считают ли они это нормальным. По словам Осиповой, это "неправильные моменты", которые прививают детям.

Вы считаете, что это нормально? Как по мне, это просто полный деб*лизм и абсолютно неправильные моменты, которые прививаются нашим детям с самого начала. И я вот иногда задумываюсь: "А что дальше вообще будет с нашим обществом?",

– добавила она.

Яна Осипова о людях с протезами / Видео из инстаграма Александра Терена

Реакция Александра Терена

Александр Терен отреагировал на слова Яны Осиповой, отметив, что она – "еще один блогер, который несет "ценности"". На днях ветеран выступил против Анны Алхим, которая продвигает российский контент и нарративы и общается на русском языке. Главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" признался, что "больше нет нервов бороться".

Друзья, может, это я что-то не понимаю? Может, это какая-то непопулярная мысль, которую все боятся или стесняются сказать. Скажите, я же не осуждаю, вы знаете. У этого человека почти полмиллиона подписчиков. Это что Алхим 2?,

– сказал Александр Терен.

Реакция Александра Терена на слова Яны Осиповой / Видео из инстаграма ветерана

Заметим, что Яна Осипова закрыла свою страницу в инстаграм и пока не принимает запрос от нашей редакции.