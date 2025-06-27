Языковой омбудсмен сделал заявление о скандале с Сердючкой: нарушал ли Данилко закон

Языковой омбудсмен Тарас Креминь высказался о языковом скандале, разгоревшемся после очередного концерта Верки Сердючки. Он пояснил, что закон не запрещает исполнение песен на русском языке гражданами Украины.

Тарас Кремень поблагодарил украинцев за внимание к этому событию, ведь раньше на подобные вещи обращали не так много внимания. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Главком".

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"Это важно, потому что до недавнего времени на язык культуры обращали мало внимания. И до 2021 года эта сфера не была охвачена языковым законом. Мы же помним, как раньше значительное количество исполнителей гастролировала за рубежом, исполняла песни на русском, и нас воспринимали как народ, который, очевидно, имеет слабое языковое сознание", – отметил Кремень.

Языковой омбудсмен добавил, что после начала полномасштабного вторжения украинские артисты перешли на украинский и начали помогать ВСУ. Этим занимается и Андрей Данилко, однако в его репертуаре до сих пор есть русскоязычные песни. Но это не запрещено законом.

Это не запрещено законом, потому что закон говорит следующее: "Языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Положения этой части статьи не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм",

– сообщил Тарас Кремень.

Омбудсмен добавил, что получил немало жалоб после выступления Данилко. Поэтому он решил проверить мероприятие на организационную составляющую. Возможно, возникнут вопросы относительно языка, которым объявляли названия песен, выпускали билеты или афиши.

Напомним, Андрея Данилко раскритиковали в сети из-за концерта в Киеве 13 июня. На нем Верка Сердючка в очередной раз исполняла свои треки на русском языке. Языковой омбудсмен после волны жалоб обратился в полицию.