Впервые за 2,5 года: Эктор Хименес-Браво прилетел в Колумбию и показал редкие фото с семьей

Звезда "МастерШефа" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками важным событием. Он впервые за долгое время воссоединился с семьей.

Эктор Хименес-Браво опубликовал серию трогательных фото и видео, на которых показался с близкими. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм ресторатора.

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Судья "МастерШефа" впервые за долгое время приехал на родину – в Колумбию. Он увиделся с родными людьми и в частности, с матерью.

Дома... Я мечтал об этом моменте 2,5 года. Я мечтал еще раз увидеть родных, мечтал обнять маму... До сих пор не верю, что я преодолел такое расстояние. До сих пор не верю что я дома, в Колумбии,

– рассказал Эктор Хименес-Браво.



Эктор Хименес-Браво с семьей / Фото из инстаграма Эктора Хименеса-Браво

Эктор Хименес Браво встретился с семьей: видео

Трогательные кадры не смогли оставить равнодушными подписчиков Эктора Хименеса-Браво. Фаны, звездные друзья и коллеги оставляют теплые комментарии под семейными фото кулинара.

Григорий Решетник: "Мама счастлива иметь такого сына";

Ольга Мартыновская: "Я плачу от радости за вас! Как это сильно нужно было тебе. Наконец-то";

Владимир Ярославский: "Рад за тебя, друг".

Напомним, именно мама привила Эктору любовь к кулинарии, когда из-за финансовых трудностей часто готовила необычные блюда из доступных продуктов. В 2009 году Хименес-Браво переехал в Украину, а его родные остались в Колумбии. Ресторатор не скрывал, что очень скучает по семье.