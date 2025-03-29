Украинская певица поздравила старшего сына Эмира – ему исполнилось 7 лет. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Джамалы.
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Джамала устроила сыну праздник в компании друзей – в школе. День рождения проходил в стиле видеоигры Brawl Stars, а именинника и его одноклассников развлекали аниматоры.
Певица обнародовала серию фото, на которых показала не только старшего сына, но и своего мужа и младших детей, что также присутствовали на праздновании дня рождения.
С днем рождения, наш сын Эмир-Рахман! Будь счастливым, добрым и не забывай об уважении к нам!
– написала звездная мамочка под снимками.
День рождения сына Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы
Судя по локации сообщения, старший сын Джамалы учится в частной школе MIDGARD, где год обучения стоит более 440 тысяч гривен.
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