Українська співачка привітала старшого сина Еміра – йому виповнилося 7 років. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм Джамали.

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Джамала влаштувала синові свято у компанії друзів – у школі. День народження проходило у стилі відеогри Brawl Stars, а іменинника та його однокласників розважали аніматори.

Співачка оприлюднила серію фото, на яких показала не тільки старшого сина, але й свого чоловіка та молодших дітей, що також були присутні на святкуванні дня народження.

З днем народження, наш син Емір-Рахман! Будь щасливим, добрим і не забувай про повагу до нас!

– написала зіркова матуся під знімками.

День народження сина Джамали / Фото з інстаграму Джамали

Судячи з локації допису, старший син Джамали навчається у приватній школі MIDGARD, де рік навчання коштує понад 440 тисяч гривень.

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