Ектор Хіменес-Браво опублікував серію зворушливих фото та відео, на яких показався з близькими. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм ресторатора.

До слова На святі старшого сина: Джамала показала теплі фото з чоловіком та дітьми

Суддя "МастерШефу" вперше за тривалий час приїхав на батьківщину – у Колумбію. Він побачився з найріднішими людьми й зокрема, з матір'ю.

Вдома… Я мріяв про цей момент 2,5 роки. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму… Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії,

– розповів Ектор Хіменес-Браво.



Ектор Хіменес-Браво з сім'єю / Фото з інстаграму Ектора Хіменеса-Браво

Ектор Хіменес Браво зустрівся з сім'єю: відео

Щемливі кадри не змогли залишити байдужими підписників Ектора Хіменеса-Браво. Фани, зіркові друзі та колеги залишають теплі коментарі під сімейними фото кулінара.

Григорій Решетник: "Мама щаслива мати такого сина";

Ольга Мартиновська: "Я плачу від радості за вас! Як це сильно потрібно було тобі. Нарешті";

Володимир Ярославський: "Радий за тебе, друже".

Нагадаємо, саме мама прищепила Екторові любов до кулінарії, коли через фінансові труднощі часто готувала незвичайні страви з доступних продуктів. У 2009 році Хіменес-Браво переїхав до України, а його рідні залишилися в Колумбії. Ресторатор не приховував, що дуже сумує за родиною.