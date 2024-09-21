Через відстань вони можуть спілкуватися лише телефоном. Про це кулінар розповів в інстаграм-сторіс.
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Так, Екстор-Хіменес Браво поширив світлину, де обіймає маму. Він зізнався, що прокинувся зранку й зрозумів, що сильно за нею сумує. Після цього шеф-кухар зателефонував матусі через відеозв'язок.
Так тепло стало на душі,
– наголосив після розмови кулінар.
Ектор Хіменес-Браво показав фото з мамою / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про маму Ектора Хіменеса-Браво
Через фінансові труднощі мати майбутнього шеф-кухаря часто готувала незвичайні та смачні страви з доступних їй продуктів. Це й розпалило в юного Ектора пристрасть до кулінарії. Так, вже у 2009 році Хіменес-Браво переїхав до України, де розпочав успішну кар'єру. Водночас рідні кулінара залишилися в Колумбії.