Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал, участвует ли в отборе судей на шоу "МастерШеф". Он также высказался о работе со скандальным Николаем Тищенко.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой. Тищенко был одним из судей шоу "МастерШеф" в течение нескольких сезонов и покинул проект в 2016 году.

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Эктор Хименес-Браво рассказал, что главные решения по шоу "МастерШеф" принимает телеканал СТБ. Иногда у телеведущего спрашивали, что он думает о кандидатах на новых судей как шеф-поваров.

Эктор говорил, что ему нравится, а что нет, давал обратную связь после кастинга. Однако окончательное решение принимал телеканал СТБ.

Хименес-Браво, в частности, много раз сообщал команду, что ему некомфортно работать с Николаем Тищенко. Шеф-повар признался, что работа с бывшим судьей шоу была для него "большим вызовом".

Это раздражало. Это было ужасно. Его характер, его поведение, как он относился к персоналу. Я много раз обращался к продюсеру и говорил, что с ним очень тяжело работать. Но при этом я никогда не вел себя, как король. Не говорил: "Или вы его уволите, или я ухожу",

– заметил Эктор.

Шеф-повар объяснил, что может субъективно воспринимать "МастерШеф", а телеканал видит общую картинку: команда знает, как зрители реагируют на проект и судей.

Но они поняли, как трудно было работать всем с Тищенко и в конце концов его заменили,

– добавил Хименес-Браво.

Интервью с Эктором Хименесом-Браво: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее мы писали материал о всех победителях шоу "МастерШеф".