Я разочарован, – Эктор Хименес-Браво признался, встречается ли с кем-то и хочет ли иметь детей
- Эктор Хименес-Браво признался, что имеет романтические отношения с девушкой из Украины, но не афиширует их из-за негативного опыта с предыдущими отношениями.
- Он не планирует в ближайшее время заводить детей или думать о наследстве, разочарован современным миром и тем, что происходит вокруг.
Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво обычно не афиширует свою личную жизнь, однако недавно в одном из интервью он приоткрыл завесу приватности.
В частности, звездный кулинар поделился, имеет ли сейчас романтические отношения, а также рассказал, планирует ли в ближайшее время стать отцом. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.
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Как оказалось, сейчас у Эктора Хименеса-Браво есть любимая девушка. Она из Украины.
Найти любовь посреди войны, это как название для эпической книги. Это большая поддержка. Я делаю все возможное, чтобы избегать мелких конфликтов и интриг в личной жизни. Для меня отношения – это не просто развлечение, это про обязательства и ответственность. Я хочу сделать человека счастливым и сам хочу чувствовать счастье. Хочу, чтобы любовь была безопасной,
– признался судья шоу "МастерШеф".
Несмотря на это, Эктор решил не выставлять личное на всеобщее обозрение. По его словам, предыдущие отношения с Анной Тягун "отравили хейтеры", поэтому он не хочет повторения такого опыта.
Я разочарован в том, в каком мире мы живем. Очень печально, что мир стал таким. Не только в нашей стране. Происходит много плохих вещей. Сейчас я не думаю о будущем, детях, или наследстве. Даже не рассматриваю это,
– добавил Хименес-Браво.
Интервью с Эктором Хименесом-Браво: смотрите видео онлайн
Накануне Эктор Хименес-Браво рассказал, как едва не погиб в Колумбии.