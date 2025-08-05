Татьяна Литвинова негативно высказалась об Экторе Хименесе-Браво: шеф-повар отреагировал
- Татьяна Литвинова в интервью рассказала о сложностях общения с Эктором Хименесом-Браво из-за его переменного настроения.
- Эктор Хименес-Браво выразил удивление, что Литвинова в интервью вспоминала прошлое вместо своих достижений, подчеркнув, что "МастерШеф" способствовал ее узнаваемости и успеху.
Весной бывшая судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова дала интервью, в котором рассказала о конфликте с Эктором Хименесом-Браво. Женщина призналась, что ей было сложно общаться с шеф-поваром, потому что у него каждый день менялось настроение.
Эктор отреагировал на слова Татьяны, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой. Он признался, что не видел полного интервью Литвиновой, а лишь наталкивался на отрывки в тикток.
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Эктор Хименес-Браво признался, что его удивило, что в интервью Алине Доротюк Татьяна Литвинова рассказывала не о своих достижениях в карьере, а вспоминала прошлое – то, что было 6 лет назад.
Это ярко показывает тип мышления этого человека. Если бы у меня был плохой опыт с "МастерШеф", плохой сезон или год, наши отношения с каналом разорвались бы, и через 2-3 года я пришел бы к тебе, Машо, на интервью, и ты спросила бы: "Что произошло на "МастерШеф"?", то я бы рассказывал о своих достижениях. Я был бы благодарен проекту, потому что он много мне дал,
– сказал Эктор.
Шеф-повар отметил, что Татьяна Литвинова много сезонов была судьей шоу. Он уверен, что кулинарный эксперт достигла чего-то в жизни именно благодаря "МастерШеф".
Сейчас ее узнают на улицах именно благодаря шоу. Так почему она жалуется на него?,
– добавил Эктор Хименес-Браво.
Интервью с Эктором Хименесом-Браво: смотрите видео онлайн
Что Татьяна Литвинова сказала в интервью?
Сначала Татьяна Литвинова и Эктор Хименес-Браво поддерживали дружеские отношения, но потом ситуация ухудшилась. Кулинарный эксперт заявила, что продюсеры ориентировались на шеф-повара, поэтому не всегда можно было высказать собственное мнение.
После увольнения из "МастерШеф" Литвинову ни разу не пригласили на шоу в качестве гостя.
"Из меня сделали ведьму, которая зверская, которая с персоналом очень грубо обращалась. Хотя это абсолютная неправда", – сказала кулинарный эксперт.