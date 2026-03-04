Впервые за долгое время: взрослые сыновья Элтона Джона и Дэвида Ферниша появились на семейном портрете

Элтона Джона и его семью почтили новым портретом в Национальной портретной галерее в Лондоне. Певец, его муж Дэвид Ферниш и их двое сыновей изображены на фото вместе с двумя лабрадорами.

Автором фотографии является Кэтрин Опи. Портер можно будет увидеть в Mary Weston Gallery с 3 марта. Об этом сообщило издание Mirror.

Портрет фотограф Кэтрин Опи сделала за три дня до Рождества в доме Элтона и Дэвида в Олд-Виндзоре.

Познакомилась с ребятами и собаками, и после замечательного обеда сделала этот семейный портрет в их библиотеке. Для меня это настоящая честь – фотографировать Элтона, Дэвида, Закари и Элайджа. Для меня этот портрет олицетворяет человечность и то, какой может быть семья,

– отметила фотограф.

Для контекста! Директор Национальной портретной галереи в Лондоне Виктория Сиддол объяснила, что их коллекция создана для того, чтобы делиться портретами людей, которые формировали историю и культуру Великобритании.

Кстати, кадры с открытия выставки фотографа Кэтрин Опи под названием Catherine Opie: To Be Seen, где есть портер Элтона Джона и его семьи, показали на инстаграм-странице Национальной портретной галереи в Лондоне.

Что известно об отношениях Элтона Джона и Дэвида Ферниша?