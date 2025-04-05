Рэпер Эминем стал дедушкой: его дочь родила первенца

Американский рэпер Эминем стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скотт родила первого ребенка.

Она сразу раскрыла имя малыша. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Эминем стал дедушкой

Дочь Эминема опубликовала фотографию новорожденного сына в своем инстаграме. На табличке, размещенной позади ребенка, написано его имя – Эллиот Маршалл Макклинток. Также там указана и дата его рождения – 14 марта.

Второе имя ребенка дано в честь 52-летнего дедушки, настоящее имя которого Маршалл Брюс Метерс III.

О том, что Скотт и ее муж Эван Макклинток ждут ребенка, девушка рассказала в музыкальном клипе на трек Эминема Temporary.

На видео видно, как рэпер ведет свою дочь к алтарю, а также эмоциональный момент, когда Скотт признается ему, что беременна. Она осчастливила его приятной новостью, подарив отцу майку Detroit Lions с надписью Grandpa на спине и ультразвуковое фото ребенка.

Отметим, что дочь Эминема и ее муж Макклинток поженились в мае 2024 года. Пара встречалась с 2016 года и обручилась в феврале 2023 года.