24 февраля, 17:55
На фоне ареста: одна из стран Содружества поддержала устранение экспринца Эндрю из очереди на престол

Мария Примыч
Основні тези
  • Премьер-министр Австралии поддерживает устранение Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из очереди на престол из-за обвинений в связях с Джеффри Эпштейном.
  • Для исключения из линии наследования нужен парламентский акт, одобренный 14 странами Содружества, включая Австралию, Канаду, Ямайку и Новую Зеландию.

Премьер-министр Австралии Этони Албаниз сообщил премьер-министру Великобритании, сэру Киру Стармеру, что его правительство поддерживает планы по устранению Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из очереди на престол.

Энтони Албаниз написал письмо к сэру Киру Стармеру. Об этом сообщает BBC.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор остается восьмым в очереди на престол, несмотря на то, что в октябре король Чарльз III лишил его титула принца из-за обвинений в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Правительство Великобритании рассматривает возможность принять парламентский акт, чтобы устранить его из очереди наследников. Это произошло после того, как утром 19 февраля бывшего принца арестовали по подозрению в неправомерных действиях на государственной должности. В то же время Маунтбеттен-Виндзор продолжает отрицать любые правонарушения.

Для справки! Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали в его 66-й день рождения. Мужчину отпустили из полицейского участка Норфолка через почти 12 часов после задержания. Полиция расследует дело бывшего принца по обвинениям в том, что он поделился конфиденциальной информацией с Джеффри Эпштейном, когда был торговым посланником Великобритании. Младший брат короля занимал эту должность с 2001 по 2011 год.

Устранение Эндрю с линии наследования потребует, чтобы парламентский акт поддержали 14 стран Содружества, в частности Австралия.

Уважаемый премьер-министр Стармер, в свете недавних событий, касающихся Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, я пишу, чтобы подтвердить, что мое правительство согласится на любое предложение по устранению его с линии королевского наследства, 
– говорится в письме Энтони Албаниза.

Премьер-министр Австралии соглашается с королем Чарльзом III, что закон должен быть полностью выполнен, и должно быть проведено полное, справедливое и надлежащее расследование.

Это серьезные обвинения, и австралийцы относятся к ним серьезно, 
– добавил он.

Представитель премьер-министра Великобритании подтвердил, что они получили письмо от Энтони Албаниза, а также заявил, что правительство "рассматривает вопрос о необходимости дальнейших шагов в отношении Эндрю Маунтбеттена-Виндзора".

Учитывая полицейское расследование, что продолжается, правительства неуместно давать дальнейшие комментарии на этом этапе, 
– добавил он.

Исключение бывшего принца из линии наследования потребует акта парламента, одобренного депутатами и коллегами. Он вступит в силу после получения королевской санкции. Документ также должны поддержать Канада, Ямайка и Новая Зеландия.

Кого раньше исключали из очереди на престол?

  • Как пишет People, устранение кого-то из очереди на престол – редкий, но не беспрецедентный случай. Например король Эдуард VIII потерял свое место, когда отрекся от престола в 1936 году.

  • Двоюродный брат королевы Елизаветы II, принц Майкл Кентский, был устранен из очереди наследников, когда в 1978 году женился на католичке, согласно Акту о наследовании престола 1701 года. Однако его восстановили в очереди после вступления в силу Закона о наследовании короны от 2013 года.