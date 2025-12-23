Энрике Иглесиас в четвертый раз стал отцом

Летом стало известно, что испанский певец Энрике Иглесиас станет отцом. Его жена, российская экстенисистка и модель Анна Курникова, в четвертый раз беременна.

На днях же женщина родила ребенка и впервые показала фото из роддома. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Курниковой.

Жена Энрике Иглесиаса опубликовала трогательное фото новорожденного малыша: он лежит в кроватке, завернутый в одеяло, рядом с детской игрушкой.

Мое солнышко. 17. 12. 2025,

– написала под публикацией Анна.

Что известно о семье Энрике Иглесиаса?