23 декабря, 15:37
Энрике Иглесиас в четвертый раз стал отцом
Основні тези
- Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в четвертый раз, Анна показала фото новорожденного в инстаграм.
- Пара имеет близнецов Николаса и Люси, а также дочь Мэри, и проживает в Индиан-Крик-Айленд, Майами.
Летом стало известно, что испанский певец Энрике Иглесиас станет отцом. Его жена, российская экстенисистка и модель Анна Курникова, в четвертый раз беременна.
На днях же женщина родила ребенка и впервые показала фото из роддома. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Курниковой.
Жена Энрике Иглесиаса опубликовала трогательное фото новорожденного малыша: он лежит в кроватке, завернутый в одеяло, рядом с детской игрушкой.
Мое солнышко. 17. 12. 2025,
– написала под публикацией Анна.
Что известно о семье Энрике Иглесиаса?
- Певец и Анна Курникова находятся в отношениях уже более 20 лет. Они познакомились в начале 2000-х во время съемок клипа на песню Escape.
- В 2017 году у пары родились близнецы – Николас и Люси, которым уже по 8 лет. Впоследствии, в 2020-м, семья пополнилась дочерью Мэри.
- Супруги живут в элитном районе Индиан-Крик-Айленд в Майами.