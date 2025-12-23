Днями ж жінка народила дитину і вперше показала фото з пологового. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Курникової.
Дружина Енріке Іглесіаса опублікувала зворушливе фото новонародженого малюка: він лежить у ліжечку, загорнутий у ковдру, поруч з дитячою іграшкою.
Моє сонечко. 17. 12. 2025,
– написала під публікацією Анна.
Що відомо про сім'ю Енріке Іглесіаса?
- Співак та Анна Курникова перебувають у стосунках вже понад 20 років. Вони познайомились на початку 2000-х під час зйомок кліпу на пісню Escape.
- У 2017 році в пари народилися близнюки – Ніколас і Люсі, яким вже по 8 років. Згодом, у 2020-му, родина поповнилася донькою Мері.
- Подружжя мешкає в елітному районі Індіан-Крік-Айленд у Маямі.