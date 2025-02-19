Оживила стихи Издрика: Jerry Heil с Евгением Хмарой презентовала нежный трек "Розчиняюсь"

Певица и автор песен Jerry Heil выпустила новую лирическую композицию о любви. Трек "Розчиняюсь" может каждому напомнить о чем-то личном.

Jerry Heil для новой песни соединила два стихотворения Юрия Издрика – Cycles и Solvere. В записи композиции принял участие виртуозный пианист Евгений Хмара. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб певицы.

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Песня "Розчиняюсь" стала результатом творческой коллаборации трех видов искусства: поэзии, инструментальной музыки и пения. По мнению Jerry Heil, важно не только обращаться к художникам, которые отошли в историю, но и поддерживать и распространять творчество современников – тех, которые творят культуру здесь и сейчас.

Работа над этой песней была чистой и нефильтрованной творческой энергией. Я бесконечно благодарна за эту синергию, ведь именно так рождается настоящее искусство - через взаимодействие различных форм и душ,

– поделилась Jerry Heil.

Впервые трек "Розчиняюсь" прозвучал на большом сольном концерте Jerry Heil в Киевском МЦКИ перед ее участием в Евровидении-2024. С тех пор песня стала частью концертной программы певицы и получила популярность среди ее слушателей.

Евгений Хмара о фите с Jerry Heil

Евгений Хмара поделился, что считает Яну талантливой и многогранной артисткой, поэтому очень рад сотрудничеству с ней.

Эта песня родилась в невероятном творческом потоке. Если некоторые композиции создаются неделями или месяцами, то в этом случае мы собрались на студии, и, кажется, уже с первого раза она зазвучала именно так, как сегодня слышит ее слушатель. Это творчество на 100%,

– рассказал Евгений Хмара.

Jerry Heil представила муд-видео к песне, куда вошли кадры первого живого исполнения вместе с Евгением Хмарой. В ролике соединились моменты с концерта и бэкстейдж со съемки обложки на песню, где певица предстала в новом для себя романтическом викторианском образе.

Песня "Розчиняюсь" войдет в будущий альбом Jerry Heil, как ее зимний хит "Снег", выпущенный в конце 2024 года. Слушателей в этой пластинке будут ждать смелые решения, неожиданные коллаборации и откровенные тексты.

Добавим, что недавно Jerry Heil посетила Лос-Анджелес и и приняла участие в премии Грэмми. Артистка попробовала свои силы в номинации Best Song For Social Change с песней "#AllEyesOnKids", чтобы привлечь внимание к важной теме – похищения украинских детей Россией.