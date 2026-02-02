Хочет снова вернуться на сцену Евровидения: каким был путь к славе Jerry Heil

Не так давно стало известно, что Jerry Heil вошла в десятку участников Нацотбора на Евровидение. Артистка не просто имеет шансы на победу, но и желает принести ее Украине на международном певческом конкурсе.

Девушку даже не останавливает то, что она уже представляла Украину вместе с alyona alyona, и этот дуэт принес нашей стране третье место в общем рейтинге. И поскольку некоторые прогнозы утверждают, что Jerry Heil имеет высокие шансы в Нацотборе, 24 Канал расскажет, что известно о ее жизни и чем хочет снова покорить Европу.

От музыкальной школы до участия в шоу талантов

Настоящее имя исполнительницы – Яна Шемаева. Творческий псевдоним девушка придумала в 16 лет. Сначала была версия Jerry Mouse, однако певица поискала на сайте с американскими фамилиями другие варианты и остановилась на Heil.

Родом артистка из Киевской области. 12 лет училась в музыкальной школе, а после поступила в Киевский институт музыки имени Рейнгольда Глиэра на специальность хоровое дирижирование. Далее Яна попробовала свои силы в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, однако бросила учебу на втором курсе.

Яна Шемаева в детстве / Фото из инстаграма мамы певицы

Постепенно девушка начинала делать шаги в мир шоубизнеса. Сначала записывала каверы на песни известных групп и артистов, а в 2017 году создала собственную группу. Несмотря на то, что через некоторое время коллектив распался, Яна получила согласие от основателей лейбла Vidlik Records Евгения Филатова и Наты Жижченко выпустить под их руководством свой первый мини-альбом. В него вошли треки "Де мій дім", "Постіль", "Небо" и "Надія".

В 2018 году пришла на кастинг проекта "Х-Фактор". Она получила четыре заветных "да" от судей, однако после первого испытания покинула шоу.

Но девушка не опустила руки. Через год она выпустила хит, который пели в каждом уголке Украины – "Охрана, отмена".

На фоне славы певица выпускает новый альбом – "#Я_ЯНА", в который вошли песни "Вільна каса", "Натверкай", "Білі кроси" и другие. В том же году состоялся первый сольный концерт Яны в Киеве.

Далее начались победы в музыкальных соревнованиях Djooky. Артистка смогла улететь в США, где познакомилась с обладателями Грэмми. Она училась в Беркли, ведь имела целью популяризировать украинскую музыку за рубежом. Во времена большой войны артистка выпустила немало треков с иностранными артистами, а однажды даже стала лауреатом престижной премии Евросоюза – The Music Moves Europe Awards.

JERRY HEIL на Евровидении: как это было?

В 2020 году Яна решила попробовать свои силы на Национальном отборе. Тогда она прошла в финал с песней Vegan, однако результаты голосования судей и зрителей не оправдали надежд девушки. Она получила самые низкие баллы.

В 2023 году была вторая попытка с песней When God Shut The Door. Но в финале певица заняла третье место, что не позволило ей представить Украину на европейской певческой арене.

Такой результат расстроил артистку и она заявила, что больше не будет участвовать в конкурсе. Однако все изменилось в 2024 году, когда снова пришла на Нацотбор вместе с alyona alyona. Они в дуэте исполнили песню Teresa & Maria, которая помогла им завоевать первое место.

На европейском конкурсе дуэт забрал "бронзу".

Благодаря Евровидению исполнительница завязала дружеские отношения с Nemo, которые стали победителями в 2024 году. С этого момента карьера Jerry Heil пошла вверх. К примеру, она стала членом академии Грэмми.

После такого успеха начали появляться слухи, что между Jerry Heil и alyona alyona возник конфликт после участия в Евровидении-2024. Но впоследствии выяснилось, что никто из певиц ни с кем не ссорился, они просто занимались своими делами.

Алена определенное время уделяла внимание своему здоровью, и если бы мы могли с ней пересекаться, то только в лесу на грибах. Но я тоже отправилась в тур по Европе. И у нас немножечко как бы музыкально разошлись пути, что нормально, потому что мы и до этого были сольными исполнительницами. Мы обязательно еще пересечемся, не додумывайте себе,

– подчеркнула исполнительница.

Интересно, что на Евровидении-2025 Jerry Heil была спикером от Украины.

Личная жизнь

Исполнительница откровенно делилась, что не имела опыта серьезных отношений. Но в конце 2023 года заявила, что находится в отношениях, однако на публику решила не выносить других деталей.

Бывший парень Jerry Heil / Фото с телеграмм-канала певицы

В марте 2025 года Jerry Heil подтвердила, что больше не состоит в отношениях с бойфрендом

Не видимся. Он есть, но где-то,

– сказала артистка.

Свободно ли ее сердце сегодня – неизвестно.

Почему Jerry Heil снова пришла на Национальный отбор-2026?

Певица призналась, что соскучилась по празднику музыки и семьей, которая образовалась вокруг Евровидения. Однако ее цель – не "закрыть гештальт", а нечто гораздо большее.

Так, я хочу одержать победу для Украины на Евровидении. Однако я хочу победы для нашей музыки – в виде ее стабильного присутствия в европейских и мировых чартах! Искренне мечтаю об этом!

– написала Jerry Heil.

По словам Яны, она будет работать неустанно, чтобы достичь цели – победа для украинской музыки.

На Нацотбор-2026 артистка подала песню CATHARTICUS (prayer), которая переводится как "Катарсис (молитва)".

Интересно, что на сайте Eurovision World появился фан-опрос относительно Национального отбора Украины на Евровидение-2026. Именно Jerry Heil пророчат победу в конкурсе. Monokate заняла второе место в списке, а LELEKA вошла в тройку фаворитов.

Рейтинг финалистов Нацотбора по мнению еврофанов / Скриншот с сайта

Напомним, что шоу будут транслировать на телеканале Суспільне.Культура 7 февраля 2026 года.

