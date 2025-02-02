Jerry Heil приехала в Лос-Анджелес на Грэмми-2025: получила ли артистка награду

Украинская певица Jerry Heil подавала свою песню на Грэмми, а именно в категорию Best Song For Social Change Award. Стало известно, кто стал победителем.

Победителем в специальной номинации Best Song For Social Change стал трек Deliver, который создали американские исполнители-эмигранты Иман Джордан, Рой Гартрелл, Тэм Джонс и Ариэль Лох. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Академии звукозаписи.

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Песня-победитель Deliver рассказывает о вызовах современного мира, борьбу за единство во время социально-политических напряжений.

Jerry Heil с песней All Eyes On Kids тоже претендовала на награду, однако уступила американцам. Хотя певица не получила победы, она уже прибыла в Лос-Анджелес. Трек исполнительницы помог привлечь внимание мирового сообщества к теме украинских детей, которых незаконно депортирует Россия.



Jerry Heil в Лос-Анджелесе / Фото из инстаграм-сториз

Jerry Heil – All Eyes On Kids: смотрите видео онлайн

Заметим, 67 ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии Грэмми состоится в Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 февраля.

Как Jerry Heil подавалась на Грэмми

После Евровидения-2024 украинская певица стала членом американской Академии звукозаписи и получила право голосовать за лауреатов премии Грэмми. Кроме того, новый статус дал возможность номинировать себя на эту престижную награду.

Так Jerry Heil решила подать на Грэмми свою песню All Eyes On Kids. В треке певица поднимает важную тему – похищения украинских детей Россией. Композиция посвящена маленьким украинцам, которых незаконно депортировала страна-агрессор.