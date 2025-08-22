Певица Jerry Heil объявила свой первый концерт во Дворце спорта. Продажа билетов уже стартовала.

Jerry Heil выступит во Дворце спорта 4 апреля 2026 года. Пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Jerry Heil представит новую грандиозную шоупрограмму "ДЖЕРЕЛО" в киевском Дворце спорта, которую создала вместе с лучшими украинскими режиссерами, однако их имена певица пока не раскрывает.

04.04.2026 – важная дата для меня, и вы впоследствии поймете, почему именно этот день мы выбрали для Дворца спорта. Пока что это маленькая тайна. Я всегда мечтала создавать музыку к кинофильмам, поэтому вы станете героями фильма наяву. Над событием работают лучшие режиссеры – их имена вы узнаете совсем скоро,

– поделилась Jerry Heil.

Зрители увидят неожиданных звездных гостей, потрясающие постановки и новые сценические образы. Артистка споет свои самые популярные треки: "Teresa & Maria", "С какого ты этажа неба?", "#ПОЧТА", "ТУК ТУК ТУК" и другие. Кроме того, ждут премьеры и сюрпризы, благодаря которым вечер музыки станет неповторимым.

Jerry Heil анонсировала концерт во Дворце спорта / Фото из инстаграма певицы

Реакция сети

"Как же круто! Поздравляю тебя!"

"Очень рада за вас. Буду обязательно".

"Давай, малая, палай".

"Ура, мы дождались. Поздравляю тебя, мы тобой гордимся!"

"Уже с нетерпением жду это невероятное шоу".

"Поздравляю тебя! Это отличная новость. Ждем с нетерпением".

