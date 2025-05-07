Готовятся к Евровидению-2025: Jerry Heil и группа Ziferblat встретились в Швейцарии

Певица Jerry Heil и группа Ziferblat приехали в Швейцарию, что выступить на Евровидении-2025. Украинские артисты встретились во время репетиций.

Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канала "Евровидение Украина".

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Так, в телеграме показали момент встречи Даниила, Валентина и Федора с Яной. Можно увидеть, как они общаются во время подготовки к песенному конкурсу, однако деталей их встречи пока не разглашают.



Jerry Heil и Ziferblat / Скриншот с телеграмм-канала "Евровидение Украина"

Что известно о выступлениях Jerry Heil и Ziferblat на Евровидении-2025

Украинская группа выйдет на сцену международного песенного конкурса уже 13 мая во время первого полуфинала Евровидения-2025, где будет представлять нашу страну.

В то же время Jerry Heil выступит во время одного из интервал-актов Евровидения. Правда, певица выйдет на сцену без alyona alyona, в дуэте с которой в прошлом году представляла Украину на Евровидении.

Также в Базель поедет победительница Евровидения-2026 Джамала, однако пока не известно, какую роль певица будет исполнять на конкурсе.