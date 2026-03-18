Юлия Юрина, которая 14 лет живет в Украине, подала документы на гражданство

Певица Юлия Юрина, которая родилась в России, поделилась важной новостью. У нее приняли заявление на смену гражданства.

Бывшая участница группы YUKO Юлия Юрина родилась в России, но уже много лет живет и работает в Украине и именно здесь развивает свою карьеру и продвигает украинскую культуру. Певице до сих пор не удавалось получить гражданство Украины, но на днях произошел важный сдвиг. Об этом певица рассказала на своей странице в инстаграм-сториз.

Смотрите также Тополя призналась, почему не хочет говорить о бывшем муже и думает ли о смене фамилии

Утром 17 марта Юлия Юрина оформляла заявления, собрала и в конце концов подала все необходимые документы для изменения гражданства.

С радостью могу вам сообщить, что у меня приняли документы на смену гражданства. Сколько его теперь ждать – неизвестно,

– рассказала певица.



Юлия Юрина / Фото из инстаграм-сториз

Исполнительница сообщила, что в дальнейшем эти документы должны обработать, а президент Украины должен согласовать и подписать заявление. Кроме того, Юлия должна сдать экзамены по Конституции и истории Украины.

"Не могу поверить. Но поздравлять еще не с чем, я только подала документы, их только приняли. Будем поздравлять, когда президент подпишет и мне вручат пластиковую карточку. Счастье любит тишину", – подытожила Юлия Юрина и поблагодарила фанатов за поддержку.

