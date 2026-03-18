Бывшая участница группы YUKO Юлия Юрина родилась в России, но уже много лет живет и работает в Украине и именно здесь развивает свою карьеру и продвигает украинскую культуру. Певице до сих пор не удавалось получить гражданство Украины, но на днях произошел важный сдвиг. Об этом певица рассказала на своей странице в инстаграм-сториз.
Утром 17 марта Юлия Юрина оформляла заявления, собрала и в конце концов подала все необходимые документы для изменения гражданства.
С радостью могу вам сообщить, что у меня приняли документы на смену гражданства. Сколько его теперь ждать – неизвестно,
– рассказала певица.
Юлия Юрина / Фото из инстаграм-сториз
Исполнительница сообщила, что в дальнейшем эти документы должны обработать, а президент Украины должен согласовать и подписать заявление. Кроме того, Юлия должна сдать экзамены по Конституции и истории Украины.
"Не могу поверить. Но поздравлять еще не с чем, я только подала документы, их только приняли. Будем поздравлять, когда президент подпишет и мне вручат пластиковую карточку. Счастье любит тишину", – подытожила Юлия Юрина и поблагодарила фанатов за поддержку.
Юлия Юрина подала документы на украинское гражданство: видео
Что известно о Юлии Юриной и ее гражданстве?
- Певица родилась в России на Кубани. С детства она была свидетелем того, как из ее региона искореняют украинскую культуру. В 18 лет Юлия решила жить в Украине – она поступила в КНУКиИ на кафедру фольклора и народнопесенного искусства.
- В 2015 году Юлия Юрина вышла замуж за гражданина Украины. На основании этого брака у нее был временный вид на жительство.
- Еще до полномасштабного вторжения Юлия Юрина популяризировала украинские народные песни и фольклор. Однако украинское гражданство ей так и не предоставляли.
- Уже во время большой войны обновить российский паспорт Юлия не могла обновить российский паспорт, а срок действия вида тем временем завершался.
- Государственная миграционная служба официально объясняла отказ тем, что граждане России во времени полномасштабной войны могут получить украинский паспорт только при веских основаниях. Поэтому Юлия Юрина обратилась в Министерство культуры, чтобы они предоставили ходатайство – что певица является важным для государства человеком.