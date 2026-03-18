Колишня учасниця гурту YUKO Юлія Юріна народилась у Росії, але вже багато років живе та працює в Україні й саме тут розвиває свою кар'єру й просуває українську культуру. Співачці досі не вдавалось отримати громадянство України, але днями стався важливий зсув. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в інстаграм-сторіз.

Зранку 17 березня Юлія Юріна оформлювала заяви, зібрала та зрештою подала всі необхідні документи задля зміни громадянства.

З радістю можу вам повідомити, що в мене прийняли документи на зміну громадянства. Скільки його тепер чекати – невідомо,

– розповіла співачка.



Юлія Юріна / Фото з інстаграм-сторіз

Виконавиця повідомила, що надалі ці документи мають обробити, а президент України повинен погодити й підписати заяву. Окрім того, Юлія повинна скласти іспити з Конституції та історії України.

"Не можу повірити. Але вітати ще нема з чим, я тільки подала документи, їх лише прийняли. Будемо вітати, коли президент підпише і мені вручать пластикову картку. Щастя любить тишу", – підсумувала Юлія Юріна й подякувала фанам за підтримку.

