Колишня учасниця гурту YUKO Юлія Юріна народилась у Росії, але вже багато років живе та працює в Україні й саме тут розвиває свою кар'єру й просуває українську культуру. Співачці досі не вдавалось отримати громадянство України, але днями стався важливий зсув. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в інстаграм-сторіз.
Зранку 17 березня Юлія Юріна оформлювала заяви, зібрала та зрештою подала всі необхідні документи задля зміни громадянства.
З радістю можу вам повідомити, що в мене прийняли документи на зміну громадянства. Скільки його тепер чекати – невідомо,
– розповіла співачка.
Юлія Юріна / Фото з інстаграм-сторіз
Виконавиця повідомила, що надалі ці документи мають обробити, а президент України повинен погодити й підписати заяву. Окрім того, Юлія повинна скласти іспити з Конституції та історії України.
"Не можу повірити. Але вітати ще нема з чим, я тільки подала документи, їх лише прийняли. Будемо вітати, коли президент підпише і мені вручать пластикову картку. Щастя любить тишу", – підсумувала Юлія Юріна й подякувала фанам за підтримку.
Юлія Юріна подала документи на українське громадянство: відео
Що відомо про Юлію Юріну та її громадянство?
- Співачка народилась в Росії на Кубані. З дитинства вона була свідком того, як з її регіону викорінюють українську культуру. У 18 років Юлія вирішила жити в Україні – вона вступила в КНУКіМ на кафедру фольклору та народнопісенного мистецтва.
- У 2015 році Юлія Юріна вийшла заміж за громадянина України. На підставі цього шлюбу у неї була тимчасова посвідка на проживання.
- Ще до повномасштабного вторгнення Юлія Юріна популяризувала українські народні пісні та фольклор. Однак українське громадянство їй так і не надавали.
- Вже під час великої війни оновити російський паспорт Юлія не могла, а строк дії посвідки тим часом завершувався.
- Державна міграційна служба офіційно пояснювала відмову тим, що громадяни Росії у часі повномасштабної війни можуть отримати український паспорт лише за вагомих підстав. Тож Юлія Юріна звернулась до Міністерства культури, щоб вони надали клопотання – що співачка є важливою для держави людиною.