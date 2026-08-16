Show24 Эксклюзивы о звездах В ее дом ворвались кадыровцы: где сейчас живет Юлия Панкова, которая вела программу "Ревизор"
16 августа, 09:02
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В ее дом ворвались кадыровцы: где сейчас живет Юлия Панкова, которая вела программу "Ревизор"

Марта Гнат

Юлия Панкова была последней ведущей популярной программы "Ревизор". Шоу закрыли, а сама журналистка исчезла из публичного пространства.

Но не все знают, что ей пришлось пройти через тяжелые испытания оккупации и что она даже была в шаге от смерти. 24 Канал расскажет , что случилось с Панковой и где она сейчас.

Карьера девушки началась с учебы на факультете журналистики. Во время учебы Панкова попробовала свои силы в программе "МастерШеф", однако победу она не одержала.

Ее следующие шаги были связаны с телеканалом "1+1", а впоследствии она стала ведущей программы журналистских расследований "Инсайдер" на ICTV. В 2019 году ей удалось совместить два увлечения – кулинарию и журналистику, ведь именно тогда ее выбрали ведущей программы "Ревизор".

А затем началась пандемия коронавируса, шоу приостановили, и жизнь журналистки также изменилась.

В начале полномасштабной войны Юлия уехала к родителям в Гостомель, ведь считала, что там будет безопасно. Но оказалось, что семья попала в ловушку. Они 15 дней жили в подвале без света, в холоде и страхе.

Телеведущая уже потом рассказала, что в соседних населенных пунктах оккупанты расстреливали людей. Под прицел даже попал друг семьи, который раздавал еду мирным жителям.

Юлия Панкова в условиях оккупации / Фото "Новый канал"

Уже 9 марта в родительский дом журналистки ворвались 13 кадыровцев. Оккупанты вели себя нагло, отобрав у них мобильные телефоны и охотничье оружие, а отец Юлии даже услышал угрозы.

Родители Юлии Панковой во время оккупации / Фото из инстаграма телеведущей

Не было никаких гарантий, что мы выживем. Я так сидела и думала, что нужно смириться и положиться на Бога, а если нас убьют, то это, наверное, будет быстро, – рассказала Панкова в программе "ЖВЛ".

В конце концов, на свой страх и риск семья решилась уехать из Гостомеля.

В 2019 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена. От публики женщина скрывала своего избранника и даже не раскрывала его имени. Но через 8 месяцев телеведущая сообщила, что они разводятся.

Юлия Панкова с бывшим мужем / Фото из соцсетей

Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарна этому человеку за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива, – заявила Юлия.

Панкова заверила, что это был осознанный выбор двух взрослых людей, которые мирно разошлись своими путями.

После всех этих ужасов журналистка сменила страну проживания. Сегодня она живет в Швейцарии.

Где сейчас Юлия Панкова / Скриншот со страницы в инстаграме

Известно, что за границей журналистка проходит различные курсы и получает образование. Планирует ли она возвращаться в Украину – неизвестно.

Интересно, что совсем недавно Ольга Фреймут, которая была звездой программы "Ревизор", заговорила о возможном возвращении шоу.

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