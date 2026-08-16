В ее дом ворвались кадыровцы: где сейчас живет Юлия Панкова, которая вела программу "Ревизор"

Юлия Панкова была последней ведущей популярной программы "Ревизор". Шоу закрыли, а сама журналистка исчезла из публичного пространства.

Но не все знают, что ей пришлось пройти через тяжелые испытания оккупации и что она даже была в шаге от смерти. 24 Канал расскажет , что случилось с Панковой и где она сейчас.

Что известно о Юлии Панковой

Карьера девушки началась с учебы на факультете журналистики. Во время учебы Панкова попробовала свои силы в программе "МастерШеф", однако победу она не одержала.

Ее следующие шаги были связаны с телеканалом "1+1", а впоследствии она стала ведущей программы журналистских расследований "Инсайдер" на ICTV. В 2019 году ей удалось совместить два увлечения – кулинарию и журналистику, ведь именно тогда ее выбрали ведущей программы "Ревизор".

А затем началась пандемия коронавируса, шоу приостановили, и жизнь журналистки также изменилась.

Российская оккупация

В начале полномасштабной войны Юлия уехала к родителям в Гостомель, ведь считала, что там будет безопасно. Но оказалось, что семья попала в ловушку. Они 15 дней жили в подвале без света, в холоде и страхе.

Телеведущая уже потом рассказала, что в соседних населенных пунктах оккупанты расстреливали людей. Под прицел даже попал друг семьи, который раздавал еду мирным жителям.

Юлия Панкова в условиях оккупации / Фото "Новый канал"

Уже 9 марта в родительский дом журналистки ворвались 13 кадыровцев. Оккупанты вели себя нагло, отобрав у них мобильные телефоны и охотничье оружие, а отец Юлии даже услышал угрозы.

Родители Юлии Панковой во время оккупации / Фото из инстаграма телеведущей

Не было никаких гарантий, что мы выживем. Я так сидела и думала, что нужно смириться и положиться на Бога, а если нас убьют, то это, наверное, будет быстро, – рассказала Панкова в программе "ЖВЛ".

В конце концов, на свой страх и риск семья решилась уехать из Гостомеля.

Личная жизнь

В 2019 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена. От публики женщина скрывала своего избранника и даже не раскрывала его имени. Но через 8 месяцев телеведущая сообщила, что они разводятся.

Юлия Панкова с бывшим мужем / Фото из соцсетей

Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарна этому человеку за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива, – заявила Юлия.

Панкова заверила, что это был осознанный выбор двух взрослых людей, которые мирно разошлись своими путями.

Где сейчас Юлия Панкова

После всех этих ужасов журналистка сменила страну проживания. Сегодня она живет в Швейцарии.

Где сейчас Юлия Панкова / Скриншот со страницы в инстаграме

Известно, что за границей журналистка проходит различные курсы и получает образование. Планирует ли она возвращаться в Украину – неизвестно.

Интересно, что совсем недавно Ольга Фреймут, которая была звездой программы "Ревизор", заговорила о возможном возвращении шоу.