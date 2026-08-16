Та не всі знають, що вона пройшла складний шлях окупації і навіть була за крок до прощання із життям. 24 Канал розповість, що сталось із Панковою і де вона зараз.

Що відомо про Юлію Панкову

Кар'єра дівчини почалась з навчання на факультеті журналістики. Ще під час студентства Панкова спробувала себе у програмі "МастерШеф", однак перемогу вона не отримала.

Наступні її кроки були на телеканалі "1+1", а згодом була ведучою програми журналістських розслідувань "Інсайдер" на ICTV. У 2019 році їй вдалось поєднати два захоплення разом – кулінарію та журналістику, адже саме тоді її обрали ведучою програми "Ревізор".

А далі сталась пандемія коронавірусу, шоу зупинили, а життя журналістки також змінилось.

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Російська окупація

На початку повномасштабної війни Юлія поїхала до батьків у Гостомель, адже вважала, що там буде безпечно. Та з'ясувалось, що родина опинилась у пастці. Вони 15 днів жили у підвалі без світла, у холоді та страху.

Телеведуча вже потім розповіла, що у сусідніх місцевостях окупанти розстрілювали людей. Під приціл навіть потрапив друг родини, який роздавав їжу мирним жителям.

Юлія Панкова в окупації / Фото "Новий канал"

Уже 9 березня у батьківський будинок журналістки зайшло 13 кадирівців. Окупанти проявили нахабну поведінку, відібравши у них мобільні телефони та мисливську зброю, а батько Юлії навіть почув погрози.

Батьки Юлії Панкової під час окупації / Фото з інстаграму телеведучої

Не було жодних гарантій, що ми виживемо. Я так посиділа і думаю, що треба змиритись, і покластися на Бога, а як нас вб'ють, то це, мабуть, буде швидко, – розповіла Панкова у програмі "ЖВЛ".

Зрештою на свій страх і ризик родина наважилась виїхати з Гостомеля.

Особисте життя

У 2019 році телеведуча вийшла заміж за бізнесмена. Від публіки жінка приховувала свого обранця і навіть не розкривала його імені. Та через 8 місяців медійниця повідомила, що вони розлучаються.

Юлія Панкова з ексчоловіком / Фото з соцмереж

Ми більше не разом. Це була красива історія, яка швидко підійшла до кінця. Я дякую цій людині за все, що ми пережили разом. Але в будь-якому випадку потрібно вибирати себе. І скажу вам, що зараз я щаслива, – заявила Юлія.

Панкова запевнила, що це був свідомий вибір обох дорослих людей, які мирно розійшлись своїми дорогами.

Де зараз Юлія Панкова

Після усіх цих жахіть журналістка змінила країну проживання. Сьогодні вона живе у Швейцарії.

Де зараз Юлія Панкова / Скриншот з інстаграм-сторінки

Відомо, що за кордоном медійниця проходить різні курси та опановує навчання. Чи планує повертатись до України – невідомо.

Цікаво, що зовсім недавно Ольга Фреймут, яка була зіркою програми "Ревізор", заговорила про можливе повернення шоу.