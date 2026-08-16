Та не всі знають, що вона пройшла складний шлях окупації і навіть була за крок до прощання із життям. 24 Канал розповість, що сталось із Панковою і де вона зараз.

Кар'єра дівчини почалась з навчання на факультеті журналістики. Ще під час студентства Панкова спробувала себе у програмі "МастерШеф", однак перемогу вона не отримала.

Наступні її кроки були на телеканалі "1+1", а згодом була ведучою програми журналістських розслідувань "Інсайдер" на ICTV. У 2019 році їй вдалось поєднати два захоплення разом – кулінарію та журналістику, адже саме тоді її обрали ведучою програми "Ревізор".

А далі сталась пандемія коронавірусу, шоу зупинили, а життя журналістки також змінилось.

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На початку повномасштабної війни Юлія поїхала до батьків у Гостомель, адже вважала, що там буде безпечно. Та з'ясувалось, що родина опинилась у пастці. Вони 15 днів жили у підвалі без світла, у холоді та страху.

Телеведуча вже потім розповіла, що у сусідніх місцевостях окупанти розстрілювали людей. Під приціл навіть потрапив друг родини, який роздавав їжу мирним жителям.

Юлія Панкова в окупаціїЮлія Панкова в окупації / Фото "Новий канал"

Уже 9 березня у батьківський будинок журналістки зайшло 13 кадирівців. Окупанти проявили нахабну поведінку, відібравши у них мобільні телефони та мисливську зброю, а батько Юлії навіть почув погрози.

Батьки Юлії Панкової під час окупації Батьки Юлії Панкової під час окупації / Фото з інстаграму телеведучої

Не було жодних гарантій, що ми виживемо. Я так посиділа і думаю, що треба змиритись, і покластися на Бога, а як нас вб'ють, то це, мабуть, буде швидко, – розповіла Панкова у програмі "ЖВЛ".

Зрештою на свій страх і ризик родина наважилась виїхати з Гостомеля.

У 2019 році телеведуча вийшла заміж за бізнесмена. Від публіки жінка приховувала свого обранця і навіть не розкривала його імені. Та через 8 місяців медійниця повідомила, що вони розлучаються.

Юлія Панкова з ексчоловікомЮлія Панкова з ексчоловіком / Фото з соцмереж

Ми більше не разом. Це була красива історія, яка швидко підійшла до кінця. Я дякую цій людині за все, що ми пережили разом. Але в будь-якому випадку потрібно вибирати себе. І скажу вам, що зараз я щаслива, – заявила Юлія.

Панкова запевнила, що це був свідомий вибір обох дорослих людей, які мирно розійшлись своїми дорогами.

Після усіх цих жахіть журналістка змінила країну проживання. Сьогодні вона живе у Швейцарії.

Де зараз Юлія ПанковаДе зараз Юлія Панкова / Скриншот з інстаграм-сторінки

Відомо, що за кордоном медійниця проходить різні курси та опановує навчання. Чи планує повертатись до України – невідомо.

Цікаво, що зовсім недавно Ольга Фреймут, яка була зіркою програми "Ревізор", заговорила про можливе повернення шоу.