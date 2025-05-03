Юлия Санина приехала в Украину и отреагировала на хейт из-за жизни с мужем за границей

После начала полномасштабного вторжения Юлия Санина из The Hardkiss и ее муж столкнулись с сильной волной хейта. Дело в том, что любимый певицы уехал за границу и до сих пор не вернулся в Украину.

Юлия подробно объяснила ситуацию с проживанием ее семьи за рубежом и ответила на упреки хейтеров. Обо всем этом певица рассказала в шоу Жени Яновича "20:23", которое только недавно сняли в Киеве. В сети уже появились эксклюзивные кадры со съемочной площадки. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Что ты знаешь о Бобуле?".

Вас также может заинтересовать Анну Алхим попросили спеть песню на украинском языке: реакция блогера возмутила сеть

По словам артистки, ее семья выехала за пределы Украины еще до начала полномасштабного российского вторжения и решила остаться там, поскольку имела такую возможность.

Я каждый день благодарю Бога, что ни я, ни моя семья, ни мой ребенок, мы не видели того всего ужаса, начала полномасштабного вторжения, и не видим его до сих пор – я изредка приезжаю в Украину. Но это невозможно сравнить с тем, что чувствуют люди, которые постоянно живут в Украине,

– поделилась Юлия.

Юлия Санина высказалась о жизни семьи за границей: смотрите видео онлайн

Реагируя на критику о том, что она якобы приезжает в Украину исключительно ради заработка, Санина опровергла эти обвинения.

За 15 лет существования The Hardkiss мы достигли такого уровня, что я могла бы совсем не работать, а посвятить себя полностью семье,

– призналась певица.

Юлия добавила, что ее концерты в Украине – это не способ обогащения, а возможность встретиться с поклонниками и поддержать украинскую экономику: "Я оплачиваю работу многим людям. Вкладываю значительные средства в шоу. Даже организаторы удивлялись: "Юля, ты вообще не хочешь заработать?" Но для меня важнее увидеться со своим зрителем".

Для справки! В 2024 году Санина провела всеукраинский тур Special Kiss, где исполнила акустические интерпретации популярных композиций The Hardkiss. По словам певицы, этот проект отражает ее личное видение творчества группы как соавтора песен.

Юлия Санина отреагировала на хейт о том, что она ездит в Украину только для того, чтобы заработать: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения The Hardkiss выступали преимущественно с благотворительными концертами за рубежом. Недавно коллектив был вынужден отменить долгожданный концерт на НСК "Олимпийский", запланированный на 18 июня 2025 года, из-за продолжения военного положения в Украине и невозможности использования концертной площадки.

Кроме того, группа заявила, что не планирует никаких гастрольных туров в 2025 году. По словам певицы, она с мужем Валерием Бебко сосредоточилась на создании новой музыки. Исполнительница обещает выпустить несколько синглов и анонсирует "новую главу" в творчестве группы, а концерты планирует возобновить в 2026 году.

Недавно Юлия Санина с мужем рассказали, как помогают ВСУ.