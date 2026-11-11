В игривом платье в горошек: блогер с миллионной аудиторией Юлия Верба снялась в клипе Олега Скрипки

Украинская блогерша с миллионной аудиторией Юлия Верба снялась в новом клипе музыканта Олега Скрипки на песню "Плакала и вздыхала".

Для съемок инфлюенсерша выбрала яркое красное платье в горошек с открытыми плечами. Видео уже опубликовано на YouTube-канале артиста.

Композиция "Плакала и вздыхала" вошла в новый альбом Олега Скрипки "Номад". Клип снимали во Львове на площади Рынок. Музыкант хотел передать в видеоролике атмосферу города 1980-х годов – с его уютными улочками, кафе, романтикой, юмором и особым шармом львовянок. Как рассказал артист, за основу песни он взял "Балладу Бальконову" Юрия Винничука.

Впервые эту композицию исполнила группа "Млин" еще в 1989 году на фестивале "Червона рута". Олег Скрипка переаранжировал ее и решил снять клип именно во Львове. Во время съемок музыканты впервые исполнили обновленную композицию под открытым небом. Прохожие останавливались, чтобы послушать песню, а некоторые из них даже попали в кадр. Одной из героинь клипа стала Юлия Верба. Олег Скрипка поблагодарил блогершу за участие в съемках и назвал ее героиней "балконного романа".

Олег Скрипка – "Плакала и вздыхала": смотрите видео онлайн

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