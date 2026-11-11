У грайливій сукні в горошок: блогерка-мільйонниця Юлія Верба знялася в кліпі Олега Скрипки

Для знімань інфлюенсерка обрала яскраву червону сукню в горошок із відкритими плечима. Відео вже опублікували на ютуб-каналі артиста.

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Композиція "Плакала і зітхала" увійшла до нового альбому Олега Скрипки "Номад". Кліп знімали у Львові на площі Ринок. Музикант хотів передати у відеороботі атмосферу міста 1980-х років – із його затишними вуличками, кав'ярнями, романтикою, гумором та особливим шармом львів'янок. Як розповів артист, за основу пісні він узяв "Баляду Бальконову" Юрія Винничука.

Уперше цю композицію виконав гурт "Млин" ще у 1989 році на фестивалі "Червона рута". Олег Скрипка переаранжував її та вирішив зняти кліп саме у Львові. Під час знімань музиканти вперше виконали оновлену композицію просто неба. Перехожі зупинялися, щоб послухати пісню, а деякі з них навіть потрапили в кадр. Однією з героїнь кліпу стала Юлія Верба. Олег Скрипка подякував блогерці за участь у зніманнях і назвав її героїнею "бальконового роману".

Олег Скрипка – "Плакала і зітхала": дивіться відео онлайн

Раніше ми розповідали, що відомо про блогерку-мільйонницю Юлію Вербу. Також читайте більше про Олега Скрипку.