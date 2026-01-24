Верба, которая говорила, что ее хотят "убрать на государственном уровне", вляпалась в скандал из-за рублей
- Блогерша Юля Верба нарвалась на критику из-за шутки мужа, который предлагал официанту чаевые в российских рублях.
- Инцидент сняли на видео, которое быстро распространилось в соцсетях, вызвав возмущение пользователей.
Блогер-миллионщица Юля Верба в очередной раз нарвалась на хейт в сети. На этот раз девушку раскритиковали из-за неудачной шутки ее мужа Константина.
Дело в том, что во время отдыха он решил дать официанту российские рубли. Подробнее о том, что произошло и какая реакция у пользователей – смотрите в материале 24 Канала.
Так, Юлия с любимым и компанией друзей поехали на горнолыжный курорт Буковель. После ужина в одном из заведений Константин Золотухин решил пошутить. Он предложил официанту чаевые в виде российских рублей – купюру номиналом 1000 рублей. Официант деньги не принял, и Юлия поддержала его в этом.
Нечисть держишь у себя в кармане. Выкинь, порви, спали, пойдешь в туалет, то вытрись этой купюрой,
– сказала Юлия Верба мужчине.
Видео с этим инцидентом инфлюенсерка запостила в инстаграм-сторис на своей странице. Впоследствии ролик исчез, но его быстро распространили паблики в телеграмме, пользователей в Threads и тиктоке.
Люди считают, что такая шутка неуместна.
Юля Верба пока никак не комментировала хейт в свою сторону.
Что известно о других скандалах с участием Юли Вербы?
- Недавно блогера и ее коллегу обвинили в пренебрежении к государственному флагу. Юлия и Николай сняли видео на фоне сине-желтого флага, на котором было напечатано фото Вербы. Многие пользователи восприняли это как оскорбление национальной символики.
- Блогер публично извинилась, отметив, что не могла представить, что ее видео кого-то оскорбит. По ее словам, этот флаг – как отпечатанная аватарка, которую многие люди ставили в соцсетях в начале полномасштабного вторжения.
- В то же время блогер убеждена, что тот скандал вокруг видео был неспроста: она считает, что ее пытаются "убрать на государственном уровне".