Блогерша Верба встретилась с беглецом Волошиным в ОАЭ и показала, как они провели время

Блогер-миллионница Юля Верба и Стася Макеева сейчас находятся в ОАЭ. На отдыхе девушки встретились с Александром Волошиным, который сбежал из Украины, его братом и мамой.

В один из дней Юля и Стася решили поехать в парк Феррари, что в столице ОАЭ – Абу-Даби. Там они провели время с Александром Волошиным и его семьей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

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Так, сегодня мы приехали в Абу-Даби, в Феррари парк. И идем сейчас на самую быструю горку, я так понимаю, в мире. Она разгоняется за 4,9 секунды до 240 километров в час. Это капец, здесь очень красиво, парк огромный. Я буду стараться вам много всего показывать,

– сказала Юля Верба.

Юля Верба и Александр Волошин в Абу-Даби: смотрите видео

Юля Верба рассказала, что кроме Стаси Макеевой, приехала в парк Феррари с блогером-беглецом Александром Волошиным, его братом Артемом и мамой Еленой Порхун.

Юля Верба с Волошиными и его семьей: смотрите видео

Сначала блогеры пошли не на самую быструю горку, чтобы "раскачаться", а также на другие аттракционы.

Если вы в Дубае или в Абу-Даби, то в целом можете пойти, а если специально сюда ехать, то я не рекомендовала бы. Потому что здесь не очень так и много всего есть. Ну, прикольно, но тут на два часа максимум,

– заметила Верба.

Юля Верба в парке Феррари: смотрите видео

Юля добавила, что ей больше понравилось в Диснейленде в Париже, чем в парке Феррари. Впоследствии она вместе с Макеевой, Волошиным, его братом и мамой таки пошли на самую быструю горку и поделились своими эмоциями.

Верба, Макеева и Волошин после горки: смотрите видео

Напомним, что после того, как российские войска ударили по детской больнице "Охматдет", Юлю Вербу, Александра Волошина и некоторых других блогеров обвинили в продвижении российских нарративов.

Тогда Верба обвинила мир в равнодушии и сказала, что Украину обворовывает своя же власть, сместив внимание с оккупантов, которые ответственны за обстрелы. Волошин заявил, что надо играть по правилам россиян.