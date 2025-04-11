Официальный указ: предатель Бардаш попал под санкции в Украине

Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против российских пропагандистских структур и отдельных лиц. Документ вступил в силу 11 апреля.

Среди тех, кто попал под ограничения, – бывший украинский продюсер Юрий Бардаш, известный своей открытой поддержкой режима Путина. Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Офиса президента.

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Согласно указу, Бардаша лишат всех государственных наград Украины и других форм награждения, а его активы подлежат блокированию.



Юрий Бардаш попал под санкции в Украине / Скриншот из указа

Всего в санкционный список охватывает 18 российских пропагандистских медиа и организаций, а также 71 человека.

Заметим, накануне мы писали материал о том, кто из российских звезд родился в Украине.

Стоит напомнить, что 22 мая 2024 года Служба безопасности Украины выдвинула Бардашу обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганду войны и оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

После начала полномасштабного вторжения России Бардаш покинул территорию Украины и переехал в страну-агрессора, где развернул активную пропагандистскую деятельность. На собственном телеграмм-канале с аудиторией около 50 тысяч подписчиков он регулярно публикует антиукраинский контент, в частности открыто призывает к захвату украинских городов – Киева и Харькова.