Никогда не перестану любить, – вдова Фелипенко трогательно почтила его память в годовщину гибели

Год назад на фронте погиб украинский актер и военнослужащий Юрий Фелипенко. Его вдова, инфлюенсерка Екатерина Мотрич, трогательно почтила память любимого.

Она посвятила пост мужу на своей странице в инстаграме. Екатерина поделилась серией фотографий с Юрием, а также прикрепила скриншот их последней переписки.

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Екатерина Мотрич призналась, что скучает по голосу, рукам, запаху, смеху, движениям, походке, духам любимого. По их разговорам. По тому, как Фелипенко придумывал новые клички ей или их коту.

Скучаю по сообщениям, что все 450 (все хорошо – 24 Канал), скучаю по усталым глазам, по счастливому голосу при встрече. Скучаю по мечтам и планам, по любимой вредной еде, с которой я боролась, за глупыми футболками, за любовью, клятвами и обещаниями, за песнями из придуманных слов, за гитарой, которая звучит, а не стоит в углу,

– добавила инфлюенсерка.

Екатерине очень не хватает любимого. Она отметила, что за последний год все изменилось, и люди тоже. Женщина поделилась, что ей стало легче, но не лучше, "ведь боль трансформировалась, стала другой и изменила ритм".

Мне удалось завоевать жизнь, сделать так, чтобы было вдохновение на жизнь за двоих, но это вовсе не означает забвение, равнодушие или конец скорби. Наверное, даже наоборот: когда психика адаптируется, то память и действия становятся более осознанными и важными,

– подчеркнула Екатерина.

По словам Мотрич, Фелипенко как будто "растворился внутри" и стал частью ее: еще заметнее становятся мимика, жесты и интонации мужа. Екатерина отметила, что этот год "был глупым, пустым, поучительным и очень жестоким ко всем, кто скорбит о Юрке".

И в этот, до конца моих лет самый печальный день года, я повторюсь: убивайте в себе все русское. Юра был убит Россией. И я никогда им этого не прощу. Так же, как и никогда не перестану нести память. Никогда не забуду все важное и неважное с ним. Никогда не перестану его любить. Никогда не позволю забыть,

– подытожила Мотрич.

Она попросила сегодня вспомнить Фелипенко.

Что известно о службе и гибели Юрия Фелипенко?