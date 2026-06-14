Вона присвятила допис чоловіку на своїй сторінці в інстаграмі. Катерина поділилась серією фотографій з Юрієм, а також прикріпила скриншот їхнього останнього листування.

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Катерина Мотрич зізналась, що сумує за голосом, руками, запахом, сміхом, рухами, ходою, парфумами коханого. За їхніми розмовами. За тим, як Феліпенко вигадував нові клички їй чи їхньому коту.

Сумую за повідомленнями, що все 450 (все добре – 24 Канал), сумую за втомленими очима, за щасливим голосом при зустрічі. Сумую за мріями та планами, за улюбленою нездоровою їжею, проти якої я боролась, за дурними футболками, за коханням, клятвами та обіцянками, за піснями з придуманих слів, за гітарою, що звучить, а не стоїть у кутку,

– додала інфлуенсерка.

Катерині дуже не вистачає коханого. Вона зазначила, що за останній рік усе змінилося і люди теж. Жінка поділилась, що їй стало легше, але не краще, "адже біль трансформувався, став іншим та змінив ритм".

Мені вдалось вибороти життя, зробити так, аби була наснага на життя за двох, але це зовсім не означає забуття, байдужість чи кінець горювання. Напевно, навіть навпаки: коли психіка адаптовується, то пам'ять та дії стають усвідомленішими й важливішими,

– підкреслила Катерина.

За словами Мотрич, Феліпенко ніби "розчинився всередині" та став частиною її: ще помітнішими стають міміка, жести та інтонації чоловіка. Катерина зазначила, що цей рік "був дурним, пустим, повчальним і дуже жорстоким до всіх, хто тужить за Юрком".

І в цей, до кінця моїх літ найсумніший день року, я повторюся: вбивайте в собі все російське. Юрка вбила Росія. І я ніколи їм цього не пробачу. Так, як і ніколи не перестану нести пам'ять. Ніколи не забуду все важливе й неважливе з ним. Ніколи не перестану його кохати. Ніколи не дозволю забути,

– підсумувала Мотрич.

Вона попросила сьогодні згадати Феліпенка.

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