"Помните его таким": жена Юрия Фелипенко показала трогательное видео с любимым
- В Киеве состоялось прощание с украинским актером Юрием Фелипенко, который погиб на фронте.
- Жена Екатерина Мотрич поделилась трогательным видео с моментами из его жизни.
Вчера, 19 июня, в Киеве попрощались с украинским актером Юрием Фелипенко, который погиб на фронте. Отдать дань уважения павшему защитнику пришли немало людей: его родные, друзья, коллеги, близкие и неравнодушные украинцы.
Жена героя, соведущая ютуб-шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич поделилась трогательным видео с мужем, где собраны кадры из его жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
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В видео, которое опубликовала Екатерина Мотрич, показали кадры с работы Юрия Фелипенко в театре и кино, с его обычных будней, а также со свадьбы. Кроме того, добавили любимую песню актера – Riders on the Storm, которую исполняет американская рок-группа The Doors. Этот ролик транслировали и на прощании с героем.
Юра прекрасен. Помните его таким,
– написала Екатерина.
Гибель Юрия Фелипенко
15 июня Екатерина Мотрич сообщила о гибели Юрия Фелипенко. Он добровольно присоединился к войску во время полномасштабного вторжения, служил в 429-м отдельном полку беспилотник систем "Ахиллес".
С героем попрощались 19 июня в Киеве: сначала в Киевском академическом театре на Подоле, где работал актер, а позже в Михайловском соборе. Более сотни людей пришли провести Юрия в последний путь.