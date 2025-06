"Помните его таким": жена Юрия Фелипенко показала трогательное видео с любимым

Вчера, 19 июня, в Киеве попрощались с украинским актером Юрием Фелипенко, который погиб на фронте. Отдать дань уважения павшему защитнику пришли немало людей: его родные, друзья, коллеги, близкие и неравнодушные украинцы.

Жена героя, соведущая ютуб-шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич поделилась трогательным видео с мужем, где собраны кадры из его жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Кстати Убейте в себе все российское, – жена погибшего Фелипенко эмоционально обратилась к украинцам

В видео, которое опубликовала Екатерина Мотрич, показали кадры с работы Юрия Фелипенко в театре и кино, с его обычных будней, а также со свадьбы. Кроме того, добавили любимую песню актера – Riders on the Storm, которую исполняет американская рок-группа The Doors. Этот ролик транслировали и на прощании с героем.

Юра прекрасен. Помните его таким,

– написала Екатерина.

Гибель Юрия Фелипенко