"Пам'ятайте його таким": дружина Юрія Феліпенка показала зворушливе відео з коханим

Вчора, 19 червня, у Києві попрощалися з українським актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті. Віддати шану полеглому захиснику прийшли чимало людей: його рідні, друзі, колеги, близькі та небайдужі українці.

Дружина героя, співведуча ютуб-шоу "Ебаут" Катерина Мотрич поділилась зворушливим відео з чоловіком, де зібрані кадри з його життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

До речі Вбийте в собі все російське, – дружина загиблого Феліпенка емоційно звернулась до українців

У відео, яке опублікувала Катерина Мотрич, показали кадри з роботи Юрія Феліпенка у театрі та кіно, з його звичайних буднів, а також з весілля. Крім того, додали улюблену пісню актора – Riders on the Storm, яку виконує американський рок-гурт The Doors. Цей ролик транслювали й на прощанні з героєм.

Юра прекрасний. Пам'ятайте його таким,

– написала Катерина.

Загибель Юрія Феліпенка