"Пам'ятайте його таким": дружина Юрія Феліпенка показала зворушливе відео з коханим
- У Києві відбулося прощання з українським актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті.
- Дружина Катерина Мотрич поділилася зворушливим відео з моментами з його життя.
Вчора, 19 червня, у Києві попрощалися з українським актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті. Віддати шану полеглому захиснику прийшли чимало людей: його рідні, друзі, колеги, близькі та небайдужі українці.
Дружина героя, співведуча ютуб-шоу "Ебаут" Катерина Мотрич поділилась зворушливим відео з чоловіком, де зібрані кадри з його життя. Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
До речі Вбийте в собі все російське, – дружина загиблого Феліпенка емоційно звернулась до українців
У відео, яке опублікувала Катерина Мотрич, показали кадри з роботи Юрія Феліпенка у театрі та кіно, з його звичайних буднів, а також з весілля. Крім того, додали улюблену пісню актора – Riders on the Storm, яку виконує американський рок-гурт The Doors. Цей ролик транслювали й на прощанні з героєм.
Юра прекрасний. Пам'ятайте його таким,
– написала Катерина.
Загибель Юрія Феліпенка
15 червня Катерина Мотрич повідомила про загибель Юрія Феліпенка. Він добровільно приєднався до війська під час повномасштабного вторгнення, служив у 429-му окремому полку безпілотник систем "Ахіллес".
З героєм попрощалися 19 червня у Києві: спершу в Київському академічному театрі на Подолі, де працював актор, а пізніше у Михайлівському соборі. Більше сотні людей прийшли провести Юрія в останню путь.