Было так тревожно, – жена Юрия Фелипенко рассказала, как узнала о его гибели
- Юрий Фелипенко, актер и военнослужащий, погиб 14 июня 2025 года, служил в 429-м отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес".
- Его жена, Екатерина Мотрич, узнала о гибели мужа от ТЦК во время съемок.
Екатерина Мотрич, жена актера и военнослужащего Юрия Фелипенко, рассказала, как узнала о его гибели. Защитник служил в 429-м отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес", погиб 14 июня 2025 года.
Екатерина рассказала, что вечером была на праздновании дня рождения друга и переписывалась с Юрием. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Рефлексия".
Смотрите также "Эти 40 дней были суровыми учителями": жена Юрия Фелипенко чувственно почтила его память
Екатерина Мотрич поделилась, что они с мужем постоянно поддерживали связь, даже когда он был на выездах.
На один день они переехали на другую позицию. Она показалась не очень. Они собрались оттуда выезжать. Что-то было так тревожно, и потом Юра написал: "Катенька, за нами уже едут", я ответила: "Набери, когда выедете в безопасное место". Потом перед сном спросила, как он, и заснула,
– рассказала она.
Девушка проснулась утром и увидела, что любимый ей не ответил, однако подумала, что он спит. Екатерина начала успокаивать себя, хотя раньше Юрий всегда делился с ней, как у него дела.
Мотрич начала писать собратьям Фелипенко, но они тоже ей не отписывали. В тот день у инфлюенсерки была запланирована съемка, во время которой ей позвонили из ТЦК.
Я уже поняла, что с ТЦК не звонят сообщить о том, что у Юры все хорошо. Они приехали на адрес, который мы указывали. Это было недалеко от места, где была съемка. Я дождалась их. Приехал капеллан и медсестра, дали мне бумажку, сказали, что Юра погиб, посадили меня на лавочку,
– вспомнила Екатерина.
Она призналась, что плохо помнит две недели после гибели мужа.
Интервью с Екатериной Мотрич: смотрите видео онлайн
Гибель Юрия Фелипенко
О гибели Юрия Фелипенко стало известно 15 июня. Новость сообщила его жена Екатерина Мотрич.
С павшим защитником попрощались 19 июня в Киеве: сначала в театре на Подоле, где он работал, позже состоялась служба в Михайловском соборе.