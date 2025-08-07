Катерина Мотрич, дружина актора і військовослужбовця Юрія Феліпенка, розповіла, як дізналася про його загибель. Захисник служив у 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес", загинув 14 червня 2025 року.

Катерина розповіла, що ввечері була на святкуванні дня народження друга і переписувалась з Юрієм. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Рефлексія".

Катерина Мотрич поділилась, що вони з чоловіком постійно підтримували зв'язок, навіть коли він був на виїздах.

На один день вони переїхали на іншу позицію. Вона видалась не дуже. Вони зібрались звідти виїжджати. Щось було так тривожно, і потім Юра написав: "Катрусь, за нами вже їдуть", я відповіла: "Набери, коли виїдете в безпечне місце". Потім перед сном запитала, як він, і заснула,

– розповіла вона.

Дівчина прокинулася зранку і побачила, що коханий їй не відповів, однак подумала, що він спить. Катерина почала заспокоювати себе, хоча раніше Юрій завжди ділився з нею, як у нього справи.

Мотрич почала писати побратимам Феліпенка, але вони теж їй не відписували. У той день в інфлюенсерки була запланована зйомка, під час якої їй зателефонували з ТЦК.

Я вже зрозуміла, що з ТЦК не телефонують повідомити про те, що у Юри все добре. Вони приїхали на адресу, яку ми вказували. Це було недалеко від місця, де була зйомка. Я дочекалась їх. Приїхав капелан і медсестра, дали мені папірець, сказали, що Юра загинув, посадили мене на лавочку,

– пригадала Катерина.

Вона зізналась, що погано пам'ятає два тижні після загибелі чоловіка.

Інтерв'ю з Катериною Мотрич: дивіться відео онлайн

Загибель Юрія Феліпенка