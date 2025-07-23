Катерина опублікувала спільну фотографію та відео з Юрієм. Вона також поділилась плейлистом актора, який тепер можуть послухати всі охочі, інформує Show 24 з посиланням на інстаграм інфлуенсерки.

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Катерина Мотрич розповіла, що в Юрія Феліпенка був чудовий смак. Він був "страшенно іронічним, смішним і тонким", вмів кохати та дружити. Та, на жаль, не встиг багато чого зробити, зокрема стати батьком, купити будинок, побачити перемогу України й поїхати в Ісландію.

Але Юра встиг головне : стати Людиною, стати смиренним чоловіком, стати воїном. І встиг вкласти у найдорожче – все, що мав,

– зазначила Мотрич.

Катерина зізналась, що Юрій просив, щоб вона жила, несла його пам'ять, продовжила боротьбу, якщо він загине, і щоб українці перемогли Росію.

Юри немає вже 40 днів. У мене слабка віра. Але ці 40 днів були суворими вчителями. І я знаю: душа існує. Кажуть, сьогодні її треба відпустити. Як можна когось повноцінно кудись відпустити чи не відпустити? Юра зробить, як захоче. Піде, коли захоче. Полине, коли буде готовий,

– додала інфлуенсерка.

Наприкінці Мотрич наголосила, що кохання не минає, і що вона буде нести його завжди – тепер за них двох.

Плейлист Юрія Феліпенка можна послухати за посиланням.

Загибель Юрія Феліпенка