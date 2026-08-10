Юрий Горбунов честно признался, поддерживает ли он связь с кумом Потапом

До начала полномасштабной войны семьи Юрия Горбунова и Алексея Потапенко, известного как Потап, поддерживали тесные отношения. В частности, рэпер стал крестным отцом старшего сына телеведущего Ивана.

После начала полномасштабного вторжения Потап живет и работает за границей и не раз попадал в скандалы из-за своих публичных заявлений о войне в Украине и не только. Юрий Горбунов впервые за долгое время рассказал об их отношениях с кумом. Об этом он сказал в программе "Тур по звездам".

Телеведущий подчеркнул, что не хочет оценивать чужой выбор, но отметил, что общение между ним и Потапом прекратилось.

При этом в начале большой войны Горбунов еще сохранял сдержанное отношение к куму, который уехал за границу. Тогда он надеялся, что артист вернется в Украину, однако со временем их общение сошло на нет.

Нет, мы давно не общались, не переписывались, не разговаривали. Ну, как есть, так есть. Каждый сам выбирает, где ему жить, что делать и как бороться с той ситуацией, которая сейчас сложилась в нашей жизни,

– подчеркнул шоумен.

Горбунов также рассказал, что семья старается уделять Ивану достаточно внимания, чтобы он не ощущал отсутствия крестного отца. По его словам, мальчик получает много тепла, заботы и подарков от близких.

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