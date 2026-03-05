Алексей Потапенко и Настя Каменских практически исчезли из украинского инфопространства. Поэтому в сети регулярно появляются вопросы о том, где они и чем занимаются сейчас. Читайте об этом в материале 24 Канала.

Где сейчас Потап?

Потап начал свою карьеру как участник группы NewZCool, а также в составе группы "ВУЗВ". В 2006 году рэпер создал дуэт с Настей Каменских. "Потап и Настя" получили популярность и в Украине, и в России, где также не пренебрегали выступлениями и наградами.

Также Потапенко создал группу Mozgi, а вместе с Ириной Горовой основал одноименный лейбл, занимавшийся продюсированием артистов.

Полномасштабную войну Потап и Настя встретили за границей – там они определенное время и оставались. В начале российского вторжения пара "включилась" в помощь: участвовала в сборах, давала множество интервью западным СМИ, рассказывала правду о войне. Однако пара крайне редко приезжала в Украину, поэтому получала критику.



Потапу "доставалось" не только из-за проживания за границей. Но и вечеринки с россиянами, скандальный трек "Волонтер", "заочная" запись в тероборону, интервью россиянину Юрию Дудю.

Потап и в дальнейшем проживает за границей, но в одном месте не задерживается. Он открыл офисы в Барселоне, Дубае, Майами. Иногда бывает на Кипре, Таиланде и других городах.

Когда наступила война, был разговор с самим собой, что я буду делать дальше. Решил, что то же самое, только в международной фазе. Поэтому строю MOZGI International – будущего международного медиахолдинга,

– рассказал Потап.

Продюсер платит налоги в каждой стране, где открыта его компания. Также Потап развивает проект Slavic Balagan, в рамках которого скоро выйдет украинский альбом.

Где сейчас Настя Каменских?

До начала полномасштабного вторжения Настя Каменских работала не только на украинский рынок, но и испаноязычный. Сейчас она продолжает развивать сольную карьеру как NK. Певица снимает новые клипы, выступает с концертами.

В 2025 году артистка тоже страдала от волны хейта. Летом она выступила с концертами в США и исполняла свои хиты на русском языке. Хотя в 2022 году обещала больше никогда этого не делать.

Из-за языкового скандала ювелирный бренд "Золотой Век" разорвал контракт с Настей Каменских. Артистка поблагодарила бренд за сотрудничество и напомнила о ее постоянной помощи Украине.

Правда, на этом критика не остановилась. Каменских начала вести социальные сети на английском и испанском языках, иногда дублируя текст еще и на русском.

Певица говорит, что мечтает быть международной артисткой. Но вместе с этим, важно понимать, что она отдаляется от Украины. Ведь язык страны-агрессора сегодня заставляет задуматься о позиции Насти по войне и российской аудитории.

NK открывает новую страницу своей жизни. Без громких обещаний, просто с открытым сердцем, для всех тех, кто захочет идти дальше вместе со мной,

– говорила Каменских.

Вероятно, артистка проживает вместе с Потапом. И хоть в сети множество слухов об их разводе, пара неоднократно их опровергала. Сейчас Потап и Настя редко показываются вместе, ведь просто устали от постоянных сплетен вокруг их супругов.