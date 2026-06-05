Может ли Верка Сердючка снова принять участие в Евровидении: продюсер Никитин ответил

Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, после грандиозного выступления на Евровидении в 2007 году стал иконой конкурса. Продюсер Юрий Никитин ответил, может ли Сердючка вернуться на Евровидение как участница.

Юрий Никитин длительное время является продюсером Андрея Данилко. В интервью Славе Демину он рассказал о сотрудничестве с артистом.

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Никитин остается бизнес-менеджером Верки Сердючки, то есть организует все процессы вокруг артистки. Однако сейчас он не интегрируется в творческую сферу Данилко.

Также Юрий ответил, мог бы Андрей Данилко снова принять участие в Евровидении.

Гипотетически может всегда, в любой момент. Будет ли участвовать – я не знаю. Здесь моя продюсерская компетентность не может помочь. В работе Андрея Данилко происходит все то, что он чувствует, что должно происходить,

– признался Никитин.

Продюсер добавил, что в возвращении Андрея Данилко на Евровидение как участника может быть смысл. Но тогда он должен показать себя с другой стороны.

"Возможно, с какой-то композицией, которая могла бы его показать под другим углом, потому что все, что Сердючка хочет показывать в "Евровидении", она показывает и так", – считает Юрий Никитин.

Интервью Юрия Никитина: смотрите видео онлайн

Какой скандал с Сердючкой произошел в этом году?

На Евровидении-2026 в интервал-акте финала выступали легенды конкурса – финская группа Lordi, норвежский артист Александр Рыбак, Эрика Викман, Мириана Конте и украинские звезды – Руслана и Верка Сердючка.

Видео выступления опубликовали на странице Евровидения. Но оттуда вырезали момент, где Верка Сердючка а-капелла спела хит Доменико Модуньо – Volare, а тысячная публика ей подпевала.

Андрей Данилко признался, что ему жаль, что подобная ситуация произошла. Он не понял, зачем приглашать его на конкурс, а потом вырезать из видео. Но теперь артист хочет договориться с правообладателями песни Volare и записать кавер.