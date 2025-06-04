Отпраздновала первый выпускной: Юрий Ткач залюбовал видео с 10-летней дочерью

В семье Юрия Ткача на днях было важное событие – его дочь Лиза закончила обучение в начальной школе. Юморист поделился радостным видео с девочкой.

Юрий Ткач поделился, что это первый выпускной для его дочери. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Дочь Юрия Ткача, Лиза, завершила обучение в 4 классе. По случаю перехода в среднюю школу, детям устроили их первый выпускной.

В праздничный день девочка надела асимметричное белое платье со шлейфом и кроссовки. На праздничной линейке ученики зачитывали стихи и получали подарки.

У Лизы первый выпускной! Четыре года уже позади. Люблю тебя всем сердцем, моя маленькая доченька, моя маленькая кроха. Ты вдохновляешь, удивляешь и делаешь счастливыми всех вокруг! С тобой рядом забываешь обо всем... летишь и учишься снова любить жизнь... Больше всего мечтаю, чтобы ты была счастливой без границ!

– написал Юрий Ткач.

Юрий Ткач показал дочь в выпускной: видео

Добавим, что и сын лидера группы "ТНМК" Олега Михайлюты тоже отпраздновал выпускной. Никита завершил обучение в 9 классе. Ученики отметили это событие игрой в пейнтбол, а Фагот по этому случаю показал редкое фото с сыном.