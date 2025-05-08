Представительница Польши на Евровидении-2025 рассказала о помощи украинцам во время войны

В этом году Польшу на Евровидении представит Юстина Стечковская: она будет выступать в первом полуфинале, 13 мая, под номером 2. Накануне конкурса певица дала интервью 24 Каналу, где рассказала о помощи украинским беженцам.

Стечковская поделилась, что в ее доме работает человек из Украины. Певица призналась, что он уже стал членом семьи и что его очень любят, информирует Show 24.

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Когда началась война, это было действительно очень страшно. Я и мой брат пригласили тех, кто был вынужден бежать от войны, в свой дом и они жили с нами. У нас жила замечательная семья с детьми и также беременная женщина. Мы все жили вместе в течение месяца,

– рассказала Юстина Стечковская.

Певица вспомнила, что каждый день много разговаривала с беженцами, которых приютила у себя. По словам Юстины, они скучали по дому и хотели вернуться в Украину, но ехать с детьми было опасно.

Но мы с ними стали друзьями и до сих пор поддерживаем связь. И, если честно, мы восхищены их отвагой. Они, несмотря на все, хотели вернуться домой и сделали это, и несмотря на все угрозы живут там. Они все еще в наших сердцах. Мы поддерживаем связь, и я верю, что мы встретимся снова,

– добавила она.

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