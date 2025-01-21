Что известно о Кай Трамп –первой внучке действующего президента США

Кай Трамп – дочь Дональда Трампа-младшего и киноактрисы Ванессы Гейдон, с которой он состоял в браке с 2005 до 2018 года. Девушка является первой внучкой 47-го президента США и довольно активно поддерживает своего дедушку.

Страницы Кай Трамп в тиктоке и инстаграме насчитывают более миллиона подписчиков, а на ее ютуб-канал подписано более 700 тысяч человек. Девушка довольно часто публикует различные видео, в том числе и влоги. Внучка действующего президента США учится в школе, любит играть в гольф, она даже участвовала в кампаниях дедушки, пишет 24 Канал.

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Кай Трамп – старшая из десяти внуков новоизбранного президента США, а также старшая из пяти детей Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. В мае девушке исполнится 18 лет. Внимание к ней было приковано с юного возраста, ведь школьница часто посещает публичные мероприятия с семьей.

Речь Кай Трамп о дедушке

В июле 2024 года Кай выступила на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки. Перед тысячами делегатов девушка провозгласила речь, которая была сосредоточена на ее отношениях с дедушкой. Она заявила, что Дональд Трамп хочет лучшего для Америки и будет бороться каждый день, чтобы снова сделать страну великой.

Для меня он – обычный дедушка. Он дает нам конфеты и газированные напитки, когда наши родители не смотрят. Он всегда хочет знать, как у нас дела в школе,

– сказала самая старшая внучка Дональда Трампа.

Речь Кай Трамп в Милуоки: смотрите видео онлайн

Обучение и любовь к гольфу

Кай Трамп, как и президент США, любит играть в гольф. Она активно участвует в соревнованиях, прошлом году одержала победу в женском клубном чемпионате в Trump International Palm Beach. Фотографиями и видео с игры в гольф часто делится в своем инстаграме. Так девушка проводит время и с дедушкой.

Когда мы вместе играем в гольф, если я не в его команде, он пытается проникнуть в мою голову и всегда удивляется, что я не позволяю ему добраться до себя. Но я должна напомнить ему, что я тоже Трамп,

– рассказала Кай в той же речи.

Кай и Дональд Трамп / Фото из инстаграма внучки президента США

Кай Трамп родилась и выросла в Нью-Йорке. Однако сейчас, вероятно, вместе с мамой проживает в городе Джупитер, что в штате Флорида. Учится в школе Бенджамина, что в округе Палм-Бич. Кстати, туда своих детей отправляли и некоторые известные гольфисты, в частности Тайгер Вудс, Грег Норман и Джек Никлаус. Похоже, после обучения девушка планирует поступить в Университет Майами, чтобы и в дальнейшем играть в гольф.

Кай Трамп об Университете Майами / Скриншот из инстаграма

Инаугурация Дональда Трампа 2025 года

20 января 2025 года Кай Трамп поддержала своего дедушку на инаугурации. Девушка появилась на балу в длинном платье от Шерри Хилл, украшенном кристаллами и с вырезом. Свой образ она дополнила украшениями.

Кай Трамп на инаугурационном балу / Фото Getty Images

Отметим, что на инаугурации Трампа были все его дети. Они поддержали отца, когда тот принимал присягу.