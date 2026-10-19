"Ты был моим лучшим учителем": Кайя Гербер впервые прокомментировала смерть старшего брата Пресли
Американская модель Кайя Гербер впервые публично отреагировала на утрату своего старшего брата Пресли, который ушел из жизни около месяца назад. Девушка опубликовала эмоциональное письмо, в котором призналась, что ее сердце разбито.
Кайя поделилась своими переживаниями в инстаграме. Также модель показала архивные снимки с братом.
Девушка вспомнила, как сильно любила быть сестрой Пресли, и назвала это своей любимой чертой. Она отметила, что брат всегда верил в людей, оставался добрым и мягким, несмотря на всю жестокость мира.
Ты был моим лучшим учителем, пока был здесь, а теперь я думаю, чему же меня еще можно научить без тебя,
– призналась девушка.
Гербер поделилась детским воспоминанием о том, как ей было страшно прокалывать уши, поэтому брат сделал это первым. Когда же ей передали сережку, которую сняли с него после смерти, она поняла, что эта вещь навсегда будет принадлежать только ему.
И я чертовски жалею, что на этот раз ты ушел первым,
– добавила звезда.
Она сказала, что даже зная, чем все закончится, все равно снова выбрала бы быть сестрой Пресли и подчеркнула, что очень сильно его любила, любит и будет любить.
Я учусь любить тебя, когда не могу тебя видеть. Учусь говорить тебе что-то, не беря телефон, чтобы позвонить. Учусь быть твоей сестрой в мире, где я не могу до тебя дотянуться. Я еще не знаю, как это делать,
– написала Кайя.
Она добавила: "Мой лучший друг, мой большой защитник, тот, с кем я смеялась больше всего, и единственная настоящая любовь моей жизни. Ты зажигал все мои свечи и забрал всех моих монстров. И я люблю тебя. Только ты знаешь, как сильно".
Свою публикацию Кайя завершила строками из стихотворения "Ворота" американской поэтессы Мари Хоу. Это произведение рассказывает о потере брата и поиске смысла жизни в простых повседневных вещах.
А трогательный пост Кайи появился вскоре после того, как их звездная мама Синди Кроуфорд также впервые прокомментировала утрату 27-летнего сына. Парень скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Санта-Монике.